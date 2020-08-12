"Женская Академия" показала «лучшую версию себя»

Алина Тер-Акопова, сооснователь первой "Женской Академии", представила вдохновляющую концепцию и стратегию дальнейшего развития академии. Привилегии, которые получают члены клуба, охватывают самый широкий спектр возможностей.

Модный показ «Создай лучшую версию себя» - это часть большой программы, направленной на всестороннее развитие резидентов клуба. На вечере было продемонстрировано как правильно подобранный макияж и гардероб сделают образ эффектным и выразительным.

Корсеты в стиле New look, баски и архитектурные эполеты от модного дома Anrostore выразительно подчеркивали природные достоинства любой женщины. А яркие платья, провокационные вырезы и крупные украшения от шоу-рума GOMA&CO создавали эффектный образ для богемного выхода на открытие художественной галереи.

Звездный визажист Юрий Столяров лично провел для гостей Первой Женской Академии мастер-класс по актуальным трендам макияжа. Ведущая мероприятия Евгения Кор поддерживала легкое настроение гостей, вдохновляя публику на дружеские беседы и новые знакомства. Музыкальное сопровождение и теплую атмосферу обеспечивала Ассоциация Российских Ивент Диджеев.

Атмосферу праздника дополнили живописные полотна художника Оксаны Слободиной.

Стоит отметить, что сегодня многие женщины в нашей стране занимают лидирующие позиции, ведут активный образ жизни и хотят получать все самое лучшее. В том числе и знания. Самые сильные в своей области женщины-эксперты Первой Женской Академии готовы делиться опытом в области здоровья, красоты, отношений, бизнеса, карьеры, личностного и духовного роста. Говоря языком цифр, на август 2020 запланировано порядка 20-ти клубных мероприятий: бизнес-завтраки, мастер-майнды, мастер-классы по флористике и кулинарии, вечеринки и экскурсии.