Женские биркенштоки стали самой популярной обувью

В условиях самоизоляции и карантина модель Birkenstock Arizona вырвалась в лидеры очередного рейтинга Lyst.

Согласно исследованию платформы Lyst самым популярным у пользователей интернета предметом стали женские сандалии Birkenstock Arizona. На втором месте защитная маска для лица Marine Serre, на третьем – сумка-корзина Loewe. Затем в порядке убывания показателя популярности расположились брелоки Calvin Klein, шорты Prada Nylon и теннисные юбки Nike.

На карантине пользователи также часто искали лоскутный кардиган JW Anderson, платье с рукавами-фонариками H&M и колье Balenciaga.