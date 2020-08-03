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Артем Кузелев

Женские биркенштоки стали самой популярной обувью

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  • 03 Августа 202011:41

В условиях самоизоляции и карантина модель Birkenstock Arizona вырвалась в лидеры очередного рейтинга Lyst.

Согласно исследованию платформы Lyst самым популярным у пользователей  интернета предметом стали женские сандалии Birkenstock Arizona. На втором месте защитная маска для лица Marine Serre, на третьем – сумка-корзина Loewe. Затем в порядке убывания показателя популярности расположились брелоки Calvin Klein, шорты Prada Nylon и теннисные юбки Nike.

На карантине пользователи также часто искали лоскутный кардиган JW Anderson, платье с рукавами-фонариками H&M и колье Balenciaga.

 
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