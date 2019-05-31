Женственная коллекция Fendi. Cruise, 2020

Сильвия Вентурини Фенди и дизайн-студи итальянского дома представили пять эклектичных образов из новой коллекции.

Круизная коллекция будущего года от итальянского дома Fendi, по всей видимости, будет эклектичной. По крайней мере, пять представленных образов выглядят одновременно сильно и решительно, но романтично и женственно. Оставшись на какое-то время без креативного директора, марка продолжает путешествие по водам моды, при этом не теряя ориентиров и развивая свою фирменную изысканность. Во главе угла новой коллекции женственность с ее красивыми складками и нежными драпировками, но у этой женственности есть харизма и сила. Очевидно, что героиня Fendi – современная городская женщина, которая в течение дня оказывается в разных, порой противоположных ситуациях.