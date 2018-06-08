Женя Ким номинирована на премию Woolmark

Российский дизайнер представит в Париже конкурсную коллекцию своей марки J.Kim.

С 21 по 26 июня в шоуруме 96 Bis на Рю Бобур можно будет увидеть конкурсную коллекцию Жени Ким. Российский дизайнер номинирована на престижную модную премию International Woolmark Prize 2018/19. Всего в конкурсе участвовали более 300 молодых дизайнеров из 46 стран, но в полуфинал попали только 42. После презентации коллекций в Париже будут отобраны 12 финалистов. Имя победителя назовут в начале 2019 года.