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Артем Кузелев

Женя Ким номинирована на премию Woolmark

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  • 08 Июня 201821:41

Российский дизайнер представит в Париже конкурсную коллекцию своей марки J.Kim.

С 21 по 26 июня в шоуруме 96 Bis на Рю Бобур можно будет увидеть конкурсную коллекцию Жени Ким. Российский дизайнер номинирована на престижную модную премию International Woolmark Prize 2018/19. Всего в конкурсе участвовали более 300 молодых дизайнеров из 46 стран, но в полуфинал попали только 42. После презентации коллекций в Париже будут отобраны 12 финалистов. Имя победителя назовут в начале 2019 года.

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