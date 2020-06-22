Жидкие патчи Aravia Laboratories

Кожа вокруг глаз нуждается в особом уходе, ведь это самая чувствительная зона на лице, особо подверженная негативным воздействиям. Кожа области век в несколько раз тоньше, чем на других участках нашего лица. С возрастом эпидермис еще больше истончается, теряет упругость, проявляются мимические морщинки, сосудистая сетка, тёмные круги под глазами. Чтобы замедлить и предотвратить эти и другие факторы старения, необходим ежедневный уход, увлажняющий и защищающий от негативного воздействия внешней среды, и замедляющий необратимые природные процессы.

Спасительным эликсиром красоты и свежести области вокруг глаз являются патчи.

Производитель профессиональной косметики для ухода за кожей, компания “Аравия”, выпустила новинку в серии ARAVIA Laboratotries - три вида жидких патчей для кожи вокруг глаз.

Жидкие патчи — это те же патчи, но без ткани или гидрогеля, что позволяет минимизировать отходы и сделать маленький шаг по сохранению природы. Патчи делают кожу вокруг глаз свежей, подтянутой и отдохнувшей.

После нанесения они впитываются в кожу за минуту, а это значит, что жидкие патчи упрощают процесс ухода и сокращают его время.

Ещё один неоспоримый плюс жидких патчей перед классическими - экономичность использования: проверено на себе - одного нажатия дозатора достаточно для процедуры на оба глаза.

В ассортименте три вида разных жидких патчей:

От тёмных кругов и морщинок — гиалуроновые патчи Hyaluron Eye Patch со 100% гиалуроновой кислотой (0,5%) и перламутровыми микрочастицами. Смягчают и разглаживают кожу, делая её свежей и увлажнённой.

Гиалуроновая кислота способствует глубокому увлажнению кожи, образует в поверхностных слоях эпидермиса влагоудерживающий барьер, смягчающий и разглаживающий кожу. Согласно исследованиям европейских дерматологов, гели на основе гиалуроновой кислоты способствуют разглаживанию складок и заломов, повышению эластичности и упругости кожи. Таким образом, мелкие морщинки исчезают, кожа становится свежей, увлажненной.

От отёков, припухлостей и тёмных кругов — коллагеновые патчи Collagen Eye Patch с морским коллагеном (2%). Укрепляют защитные функции кожи и заряжают её энергией.

Морской коллаген активно используется для борьбы с негативными влияниями окружающей среды. Главное его достоинство - укрепление защитных функций кожи. Он помогает избежать выраженной дряблости кожи, предупреждает образование отеков и припухлостей, способствует увлажнению и возмещению потерь аминокислот в коже, обладает питательным и регенерирующим действием. Более того, коллаген визуально выравнивает рельеф кожи, укрепляет кожу и повышает её упругость.

Для омолаживающего и лифтинг-эффекта — пептидные патчи Peptide Eye Patch с пептидным комплексом Syn-Ake (2%). Этот компонент отлично справляется с «гусиными лапками».

Пептидный комплекс Syn®-Ake оказывает видимый лифтинг-эффект, который сохраняется продолжительное время, способствует повышению упругости кожи. Воздействует на нейромышечные сигнальные контакты, расслабляя мышечные зажимы, устраняя мимические морщинки и заломы. Восстанавливает нормальную скорость обновления эпидермиса, тем самым уменьшая признаки старения.

Эффект от использования жидких патчей порадует даже самых взыскательных и капризных леди: восстанавливается естественный цвет кожи, исчезают круги под глазами, улучшается микроциркуляция и снимаются отеки, разглаживаются мелкие морщинки, кожа выглядит свежей, увлажнённой, сияющей и отдохнувшей!

Заказать жидкие патчи ARAVIA Laboratories для кожи вокруг глаз можно в официальном магазине shop.aravia-prof.ru и в интернет-магазинах России и СНГ.

Компания "Аравия" - российский производитель профессиональной косметики для ухода за кожей лица и тела. Основана в 2009 году как производство сахарных паст и средств для проведения процедуры депиляции. В настоящее время выпускает широкий ассортимент продукции для салонов красоты и домашнего ухода ТМ ARAVIA Professional, ARAVIA Organic, ARAVIA Laboratories, Start Epil Cosmetics по направлениям: СПА-депиляция, профессиональный уход за лицом, программы коррекции фигуры, парафинотерапия и СПА-уход за кожей рук и ног, домашний уход за кожей. На базе компании действует сеть учебных центров "Аравия", где проходят многопрофильное обучение тысячи специалистов индустрии красоты. Официальный сайт компании: www.aravia-prof.ru