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Артем Кузелев

Жиль Сандер вернулась к коллаборации с Uniqlo

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  • 30 Августа 202014:08
Сюжеты: Uniqlo

Немецкий дизайнер и японская стритстайл-марка объявили о возобновлении сотрудничества.

Ранее Жиль Сандер уже сотрудничала с Uniqlo в 2009 и 2011 годах, запустив капсульную коллекцию +J. Этой осенью капсула вернется, правда, точной даты релиза пока что не сообщают. О самой коллекции в Uniqlo сообщили: «Новая коллекция, пронизанная духом подчеркнутой сдержанности, состоит из универсальных, лаконичных и качественных вещей для женщин и мужчин. Концепция +J имеет серьезное влияние на направление развития современной одежды. Ее основные характеристики – сдержанность и легкость».

 
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