Жители столицы на несколько часов оказались в «Оранжевом раю»

фото: Дмитрий Миронов

На днях в Театре «Модерн» состоялась премьера музыкального спектакля «Оранжевый рай» - доброй и почти сказочной истории о жизни «гостей столицы». В ней были задействованы популярные и талантливые актёры: Эвелина Блёданс, Алёна Спивак, Зарина Бахтиева, Каринэ Асланян, Иван Иванович, Юрий Рожков, Наргиза Абдуллаева, Константин Кузьмин, Сергей Хачатуров, Илья Дудочкин.

Герои этой весёлой постановки, созданной на основе пьесы Натальи Шухно, приехали в Москву из разных стран и республик. И это совсем не мешает им работать вместе, искренне уважать и ценить друг друга. Они - совершенно разные люди, но у каждого есть свои мечты, надежды и трудности. Москва кажется им городом, где сбываются желания. Она манит и притягивает, разочаровывает, но, безусловно, даёт шанс каждому. Стоит также отметить, что прототипы героев спектакля - настоящие работники сети салонов "Оранжевый рай".

Спектакль получился совсем непохожим на классические театральные постановки - в нем много инновационных моментов, юмора, музыки и танцев, современные декорации. Поражает «бешеная» энергетика и безумный ритм, присущий, впрочем, и самой столице. Весёлая, лёгкая, современная, динамичная постановка, которую создали молодые ребята при Грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи для современного зрителя. Но в ней нашлось место и вечным вопросам «о главном», искренней любви, надежде, удаче, предательстве, дружбе.

Во многом «Оранжевый рай» ломает сложившиеся стереотипы, в том числе и актёрские. Эвелина Блёданс, например, играет на сцене целых четыре совершенно разные роли. И впервые среди них не роковые красавицы, а совсем наоборот!

Режиссёром музыкального спектакля стала дебютантка – студентка РУДН Арина Водзуми. Успех постановки оказался впечатляющим – в большом зале Театра «Модерн» был настоящий аншлаг, а публика долго не отпускала со сцены артистов и постановочную группу.

«На театральных подмостках много серьёзных и умных постановок, а нам хотелось сделать добрый спектакль, искрящийся юмором и, главное, вселяющий надежду, что все обязательно будет хорошо. Стоит только захотеть! Поэтому и появилась эта идея - поставить современную сказку для взрослых о том, что мечта обязательно сбудется. И я видела, как светились глаза у моих ровесников в зале, как тепло улыбались зрители постарше. Ведь это так важно - поверить в себя, бескорыстно полюбить, выручить друга... Это моя первая режиссёрская работа, и, конечно, было не просто. Но мне помогал наставник и по совместительству мой отец – режиссёр Михаил Водзуми. В спектакле много музыки и песен, написанных специально для «Оранжевого рая». Их автором является талантливая Елена Лемехова - сценарист, поэт, композитор и музыкальный продюсер. Каждый зритель после просмотра точно будет напевать одну из них или все сразу. А это повод вернуться и посмотреть спектакль ещё раз», - призналась Арина после премьеры.

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