«Живи сейчас» - импровизация маэстро Кристиано Тиоццо

Впервые в Москве прошло уникальное мероприятие, соединяющее музыку и живопись, современность и историю, божественное и земное.

13 октября в «Классическом» зале Государственного центрального музея современной истории России состоялось необычное музыкально-художественное представление «Живи сейчас». Организаторами выступили Центр кинофестивалей и международных программ, Итальянский институт культуры в Москве, Государственный музей современной истории России и Российская Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. На вечере присутствовали солист балета, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа, певица Сати Казанова с супругом Стефано Тиоццо, прима-балерина Большого театра Анна Тихомирова, а также Надежда Мисбах, Оксана Ермакова, Светлана и Олег Касьяновы, Наталья Савич, актриса Агнезе Зелтина, которая специально прилетела на концерт из Риги.

Название «Живи сейчас» было выбрано неслучайно и очень точно отразило тот посыл, который стремились донести до зрителя музыканты и художники. Темой музыкальной и художественной программы является духовное исцеление человека и сакральные ценности — Любовь, Вера, Добро. Искусство талантливых исполнителей призывает к познанию добра и открытию новых миров, находящихся за пределами времени и пространства.

На вечере выступил виртуозный пианист, композитор и дирижёр Кристиано Тиоццо. Ему рукоплескали в Нью-Йорском «Карнеги-холл», Ереванском «Комитас-Холл» и во многих других престижных залах. И вот теперь — в Москве. Публика буквально замерла, когда Кристиано без какой-либо подготовки вышел к роялю и начал играть. Это была не просто импровизация! Это было путешествие в таинственный мир, который живет в наших сердцах. Музыка маэстро погружает зрителей в глубокое бессознательное, в котором слушатель может встретиться с собой неведомым, открыться Милости и Любви Богоматери, путешествовать по волшебным мирам, где живет Чудо Жизни, животворящий источник, совершающий невозможное.

Импровизация Кристиано Тиоццо сопровождала созерцание редчайшей иконы Богоматери из коллекции Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. О самой иконе рассказал и.о. Ректора Академии, заслуженный художник Российской Федерации Иван Глазунов, который кстати в этот день отметил свой День рождения.

Также гостям мероприятия были представлены дипломные работы студентов Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Эти работы впервые покинули стены Академии и будут экспонироваться в залах музея Современной истории России до 5 ноября — в рамках цикла мероприятий, посвященных 30-летию возрождения Училища живописи, ваяния и зодчества. Сегодняшние студенты и выпускники Академии продолжают традиции своих предшественников, среди которых Алексей Саврасов, Аполлинарий Васнецов, Михаил Нестеров, Исаак Левитан, Константин Коровин и другие великие русские художники.

Кристиано Тиоццо

Обладатель двух степеней магистра с отличием — по физике и по музыке. Его музыкальные интересы удивительно разнообразны, в течение своей исполнительской карьеры он изучал и играл разную музыку — афро-кубинскую, индийскую, еврейскую, блюз, поп, рок, джаз, классическую, церковную. Особенное внимание уделял сочинениям Георгия Гурджиева, в которых переплелись восточные музыкальные мотивы, ритм кавказских танцев, армянские церковные темы. Все эти направления сейчас отражаются в мелодиях Кристиано, по эффекту воздействия сравнимых с игрой целого оркестра.

Эклектичный опыт и обучение у лучших мастеров мира привели Кристиано Тиоццо к развитию уникального, только ему присущего стиля импровизации. Каждый раз, выходя к публике, он следует исключительно своей интуиции, играет то, что приходит свыше. Чувствуя и передавая через музыку самую сокровенную суть и трепет души, который невозможно описать словами.

Музыка Кристиано Тиоццо помогает погрузиться в глубины своего внутреннего мира, выйти за пределы ума, ощутить прикосновение к своей душе. Большинство слушателей отмечают, что во время и после его концертов появляется чувство наполненности чем-то светлым, умиротворяющим и гармоничным. Сам маэстро так говорит об этом: «Музыка обладает удивительной силой, потому что она воздействует на эмоции, ум, тело и душу человека. Она открывает сердца людей и помогает соединиться со своей истинной природой».

По ссылке можно попробовать эффект от музыки Кристиано Тиоццо: https://m.youtube.com/watch?v=NMdL2BW7wwc&feature=youtu.be

P.S. Рекомендуем слушать музыку в наушниках и закрытыми глазами.