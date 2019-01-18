Животный мир и мода на выставке в Галерее Уффици

В новую экспозицию флорентийского музей попал и образ из кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко.

На прошлой неделе в Галерее Уффици открылась выставка ​Animalia Fashion, которая исследует влияние животного мира на наряды современного haute couture. В экспозицию флорентийского музея вошли образы последнего десятилетия, которые кураторы разместили в залах Палаццо Питти (Музей моды и костюма). Примечательно, что среди нарядов, вдохновленных самой природой, находится и комплект из коллекции Ulyana Sergeenko Couture сезона осень-зима 2012/13. По признанию дизайнера, этот наряд был вдохновлен образом сказочной Царевны-Лебедь с полотна Михаила Врубеля.

Посетить выставку можно до 5 мая.