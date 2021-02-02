Жизнеутверждающий фильм «История семьи Блум» с Наоми Уоттс – в прокате с 25 февраля

25 февраля в российских кинотеатрах стартует фильм режиссера Глендина Айвина «История семьи Блум», дистрибьютор картины «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе медиахолдинга «Газпром-медиа»). Вдохновляющая история о силе духа, любви и преданности, показанная в фильме, основана на реальных событиях, описанных в книге австралийского писателя Бредли Тревора Грива. Главные роли в картине исполнили: номинантка на премию Оскар Наоми Уоттс, звезда сериала «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн, а также сорока по имени Пингвин.

Во время отпуска в Таиланде Сэм Блум (Наоми Уоттс) упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Жизнь изменилась в одно мгновение не только для неё, но и для ее мужа Камерона (Эндрю Линкольн) и их детей. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин за черно-белое оперение. Он не только привносит долгожданную радость в семью, но и помогает Сэм вновь полюбить жизнь и поверить в свои силы.

Реальная семья Блум ведет инстаграм Пингвина @penguinthemagpie, за которым следят 176 тысяч подписчиков! Блумы считают птицу полноценным членом семьи.

«Мы все влюбились в жизнеутверждающую историю непоколебимой Сэм, силу ее духа и стойкость. Эмоциональный опыт, который она и ее семья переживает после того, как Пингвин входит в их жизнь, невероятен и незабываем. Мы рады, что зрители смогут проникнуться этой историей, стать ее частью», - сказали продюсеры картины изданию Variety.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в 2020 году, где был одобрительно встречен публикой и критиками, высоко оценившими игру Уоттс и режиссуру обладателя Золотой пальмовой ветви Айвина.

Помимо Наоми Уоттс и Эндрю Линкольна, роли в фильме исполнили номинантка на премию ОскарДжеки Уивер, Рэйчел Хаус, Лианна Уолсмен и другие.