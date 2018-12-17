Журнал Dazed назвал самых стильных в 2018 году

Редакция британского онлайн-издания опубликовала свой рейтинг самых стильных знаменитостей 2018 года.

На первое место сотрудники Dazed поставили американского актера Джеффа Голдблюма за его стильные снимки в Instagram. Журналисты прокомментировали свой выбор так: «В гардеробе Голдблюма, вероятно, самая большая коллекция рубашек Prada».

На второе место оказалась рэперша Карди Би, на третьем – французская певица Элоиза Летисье (Christine and the Queens), на четвертом оказался канадец Джастин Бибер, а завершает пятерку самых стильных британский актер Дэниел Дэй-Льюис.