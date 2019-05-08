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Артем Кузелев

Журнал Dazed объявил конкурс фотографов

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  • 08 Мая 201917:32

Поучаствовать может каждый. Победитель сделает съемку для издания.

Британский журнал Dazed и нью-йоркская фотостудия Red Hook Labs объявили старт конкурса молодых фотографов. Победитель сможет стать автором фотосессии. Кроме того, участники, прошедшие отбор, получат возможность продемонстрировать свои работы в бруклинском пространстве студии. Выставка New Artists III откроется в июле, подать заявку на отбор можно до 3 июня. Всего жюри проекта, в составе которого Ким Джонс, Эшли Кейн, Эвард Эннифул и другие эксперты, отберет 25 участников.

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