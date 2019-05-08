Журнал Dazed объявил конкурс фотографов

Поучаствовать может каждый. Победитель сделает съемку для издания.

Британский журнал Dazed и нью-йоркская фотостудия Red Hook Labs объявили старт конкурса молодых фотографов. Победитель сможет стать автором фотосессии. Кроме того, участники, прошедшие отбор, получат возможность продемонстрировать свои работы в бруклинском пространстве студии. Выставка New Artists III откроется в июле, подать заявку на отбор можно до 3 июня. Всего жюри проекта, в составе которого Ким Джонс, Эшли Кейн, Эвард Эннифул и другие эксперты, отберет 25 участников.