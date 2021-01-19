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Артем Кузелев

Журнал Dazed сменил главного редактора

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  • 19 Января 202110:25

Изабелла Берли, возглавлявшая культовое издание с 2015 года, покинула пост главного редактора. Теперь редакцию возглавил Ибраим Камара, ранее сотрудничавший в качестве стилиста с европейскими версиями Vogue, Love, Dazed и System. Кроме того, Камара работал с марками Hermès, Stella McCartney и Fenty.

Место редакционного директора досталось Линетт Ниландер. Известно, что вместе с Берли, редакцию покинули арт-директор Джейми Рейд и фэшн-директор Эмма Ваймэн.

«Сейчас, когда мы празднуем 30-летие Dazed, я с гордостью покидаю журнал и передаю эстафету новой команде: моей подруге и нашей давней сотруднице Линетт Найландер и Ибраиму Камаре, который определяет современный визуальный код», – заявила Изабелла Берли.

Известно, что под руководством Берли онлайн-трафик Dazed вырос на 120% до 3,2 млн уникальных посетителей в месяц. Число фолловеров издания в Instagram увеличилось на 366% и составляет сейчас порядка 2 млн пользователей.

 
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