Журнал Dazed запустил китайскую версию

Руководство британского издания о моде и поп-культуре объявило о запуске версии Dazed China.

В Китае начнет выходить собственная версия журнала Dazed. Презентация новинки прошла в рамках местного фестиваля уличной культуры Youthquake, который организовывает онлайн-платформа Youhood. Сооснователь Dazed Media Джефферсон Хэк так прокомментировал новость: «Dazed уже работал со многими китайскими фотографами и художниками нового поколения. Запуск Dazed China просто знаменует новую эру нашего творческого самовыражения в Китае. Следующее, что мы планируем, это перезагрузка Dazed Japan. Мы покоряли Японию в течение 10 лет, а затем, когда лицензия закончилась, на какое-то время стало тихо. Есть ощущение, что пришло время снова заявить о себе».