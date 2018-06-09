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Артем Кузелев

Журнал Forbes назвал лидеров ретейла

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  • 09 Июня 201809:53
Сюжеты: Forbes, Dior, Nike

Самым крупным ретейлером в мире эксперты назвали компанию Christian Dior.

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список самых крупных публичных компаний. На этот раз самым крупным ретейлером в сфере моды рейтинг Global 2000 назвал бренд Christian Dior. Эксперты, составляющие список, оценили рыночную стоимость компании в 76,4 млрд долларов. В общем списке парижский дом занимает 150 позицию.

На втором месте среди модных ретейлеров расположился испанский гигант Inditex. Третья позиция досталась спортивной марке Nike.

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