Журнал Forbes назвал лидеров ретейла

Самым крупным ретейлером в мире эксперты назвали компанию Christian Dior.
Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список самых крупных публичных компаний. На этот раз самым крупным ретейлером в сфере моды рейтинг Global 2000 назвал бренд Christian Dior. Эксперты, составляющие список, оценили рыночную стоимость компании в 76,4 млрд долларов. В общем списке парижский дом занимает 150 позицию.
На втором месте среди модных ретейлеров расположился испанский гигант Inditex. Третья позиция досталась спортивной марке Nike.
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