Журнал Forbes назвал лидеров ретейла

Самым крупным ретейлером в мире эксперты назвали компанию Christian Dior.

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список самых крупных публичных компаний. На этот раз самым крупным ретейлером в сфере моды рейтинг Global 2000 назвал бренд Christian Dior. Эксперты, составляющие список, оценили рыночную стоимость компании в 76,4 млрд долларов. В общем списке парижский дом занимает 150 позицию.

На втором месте среди модных ретейлеров расположился испанский гигант Inditex. Третья позиция досталась спортивной марке Nike.