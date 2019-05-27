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Артем Кузелев

Журнал Forbes назвал самые дорогие бренды

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  • 27 Мая 201900:49
Сюжеты: Forbes, Louis Vuitton, Nike

Эксперты издания провели ежегодное исследование и составили список самых ценных компаний на мировом рынке.

Состав первой пятерки ежегодного рейтинга уже давно всем хорошо знаком и не меняется долгое время. По степени снижения стоимости места в нем распределились так: Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Ничего неожиданного.

Что касается игроков модной индустрии, то ни один из них не вошел в десятку лидеров. При этом марке Louis Vuitton досталось 12 место, а спортивному бренду Nike – 14. До 30 строчки производителей одежды и аксессуаров в списке не наблюдается, зато на ней находится итальянский дом Gucci. Далее Hermes на 33 месте, Zara – на 46, H&M – на 58, Adidas – 61, ювелирный дом Cartier – 64, Chanel – 79 и Uniqlo – 84.

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