Журнал Glamour окончательно уходит в онлайн

Еще одно издание холдинга Conde Nast закрывает печатную версию и полностью переходит к диджитал-формату.

После того, как аудитория журнала заметно сократилась (за год на 8,6 млн человек), руководство Conde Nast приняло решение перевести Glamour исключительно в интернет-пространство. Выпуск печатной версии все-таки оказался нерентабельным. Окончательный перевод издания в диджитал-формат планируется уже со следующего года. Пример британской версии Glamour, которая успешно практически полностью перешла в сеть, вселяет надежду.