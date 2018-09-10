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Артем Кузелев

Журнал Glamour окончательно уходит в онлайн

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  • 10 Сентября 201820:19
Сюжеты: Glamour

Еще одно издание холдинга Conde Nast закрывает печатную версию и полностью переходит к диджитал-формату.

После того, как аудитория журнала заметно сократилась (за год на 8,6 млн человек), руководство Conde Nast приняло решение перевести Glamour исключительно в интернет-пространство. Выпуск печатной версии все-таки оказался нерентабельным. Окончательный перевод издания в диджитал-формат планируется уже со следующего года. Пример британской версии Glamour, которая успешно практически полностью перешла в сеть, вселяет надежду.

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