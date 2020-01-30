Журнал Harper's Bazaar Vietnam опубликовал интервью модели Ellen Alexander

Популярная модель Ellen Alexander дала интервью для Harper's Bazaar Vietnam.

Американская модель с русскими корнями Ellen Alexander (@ellen.alexander) дала интервью Harper's Bazaar Vietnam и рассказала о своей жизни в Нью-Йорке и работе в фешн-индустрии. Ellen Alexander родилась в семье физиков, у неё было простое советское детство, но девочка, прилежно учившаяся в физмате, грезила сценой и путешествиями. Её решение переехать в Штаты сложилось из подросткового бунта, желания добиться всего самой и жажды приключений.

В Нью-Йорке амбициозная блондинка с кукольной внешностью успешно начала карьеру модели и сотрудничала с такими культовыми изданиями как L’Officiel, SHAPE и VOGUE, а также училась актёрскому мастерству и режиссуре. Потому-то Ellen Alexander удаётся вжиться в образ по-станиславки достоверно и по-русски душевно.

Так, Harper's Bazaar может похвастаться нежными зимними образами – настоящая снежная королева, неприступная и прекрасная. Но в отличии от героини Андерсона роковой взгляд Ellen Alexander – лишь образ, а сердце у нее такое горячее, что растопит любой лёд. Такой, пожалуй, и должна быть женщина.

Полностью посмотреть материал можно по ссылке: https://bazaarvietnam.vn/chan-dung-people/people-news/nguoi-mau-ellen-alexander-cuoc-doi-toi-la-mot-cuoc-dua-bat-tan/

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