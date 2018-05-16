Журнал InStyle подготовил актрис к красной дорожке ММКФ

Будучи экспертом в вопросах звездного стиля, журнал InStyle традиционно принимает участие во всех значимых мировых кинособытиях, а на своих страницах показывает читателям удачные образы знаменитостей и наглядно демонстрирует, что любая женщина может выглядеть, как звезда, следуя простым и практичным рекомендациям профессионалов.

С 2007 года журнал InStyle является бессменным Официальным Стилистом ММКФ и отвечает за образы российских и международных звезд, выходящих на красную ковровую дорожку мероприятий фестиваля.

В 2018 году местом проведения InStyle Celebrity Lounge стал особняк Mon Cher от Capital Group с изысканными интерьерами во французском стиле, атриумным пространством под стеклянной крышей и террасами с видом на исторический центр Москвы. Стилисты журнала InStyle предложили гостьям завершить свой образ перед выходом на красную дорожку, представив ювелирные украшения Chopard, макияж, прически и бьюти-процедуры от лучших мировых косметических брендов. Подготовка начиналась с экспресс-ухода от корейско-французского бренда Erborian, наполняющего кожу сиянием и энергией. Мастера французского бренда элитной декоративной и уходовой косметики Sisley делали изысканный макияж, специально подходящий для фото- и видеосъемки и, конечно, для выхода на красную дорожку. Estel Professional – российский профессиональный бренд по уходу за волосами и стайлингу, создал укладки, подчеркивающие красоту актрис и отражающие последние мировые тренды red carpet.