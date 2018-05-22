Журнал Interview официально закрыт

Основанное в 1969 году Энди Уорхолом издание прекратило свое существование и объявило себя банкротом.

Издательский бизнес продолжает переживать глобальный кризис. Очередное печальное известие сообщила газета New York Post: журнал Interview, основанный 50 лет назад легендарным Энди Уорхолом, прекратил существование. Утром в понедельник информация подтвердилась, когда руководство издания подало заявление о начале процедуры банкротства. Отдельно подчеркивается, что в последнее время журнал был занят в нескольких судебных разбирательствах с бывшими сотрудниками. Также стало известно, что закрыты будут и печатная, и интернет-версии Interview.