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Артем Кузелев

Журнал Interview официально закрыт

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  • 22 Мая 201818:36
Сюжеты: Interview

Основанное в 1969 году Энди Уорхолом издание прекратило свое существование и объявило себя банкротом.

Издательский бизнес продолжает переживать глобальный кризис. Очередное печальное известие сообщила газета New York Post: журнал Interview, основанный 50 лет назад легендарным Энди Уорхолом, прекратил существование. Утром в понедельник информация подтвердилась, когда руководство издания подало заявление о начале процедуры банкротства. Отдельно подчеркивается, что в последнее время журнал был занят в нескольких судебных разбирательствах с бывшими сотрудниками. Также стало известно, что закрыты будут и печатная, и интернет-версии Interview.

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