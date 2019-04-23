Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Аванс» лучшим молодым актерам

19 апреля 2019 года в самом высоком event-пространстве Европы — на 90-м этаже Башни «Федерация» в рамках 41-го Московского международного кинофестиваля традиционно состоялась «Белая вечеринка». Впервые за свою восьмилетнюю историю престижная награда была вручена под новым брендом журнала, созданного на базе российской версии The Hollywood Reporter.

Премию вручили главный редактор журнала «КиноРепортер», член Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Мария Лемешева.

Обладателями награды в этом году стали Александр Кузнецов и Ангелина Стречина.

За последний год Александр снялся в трех сериалах («Лучше, чем люди», «Ненастье» и «Содержанки») и в семи фильмах («Спитак», «Скиф», «Лето», «Кислота», «Папа, сдохни», «Русское краткое. Выпуск 1», «Место!»).

Он сравнил впечатления от церемонии вручения премии «Аванс» с просмотром церемонии вручения «Оскара»: «Когда ты смотришь трансляцию Оскара и видишь как счастливый Рами Малек открывает шампанское в компании крутейших людей киноиндустрии - понимаешь что до такого вечера в твоей жизни идти ещё бесконечно далеко, если вообще когда-нибудь дойдёшь. Но, тем не менее, сегодняшний White Ball даёт нам всем хотя бы микромиллиметр этого праздника и заряжает какой-то детской наивной радостью чтобы двигаться дальше. Из таких миллиметров и состоит любая длинная дорога. Их надо ценить».

Ангелина Стречина, в свою очередь, выдала самый яркий старт в российском кино за последние годы. Едва получив диплом Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, она начала сниматься, причем сразу в главных ролях. За прошлый год она сыграла в фильмах «На районе», «Гости», «Пиковая дама: Зазеркалье», «Волшебники». Молодая актриса не скрывала эмоций: «Это первая премия в моей кинокарьере. Для меня это крайне неожиданно, я была просто обескуражена, когда мне сообщили эту новость. Журнал «КиноРепортер» публикует новости о всемирно известных людях, и тот факт, что я попала на страницы этого журнала и стала лауреатом — для меня большая честь и ответственность».

На церемонии публику порадовали выступления Гоши Куценко и группы «ГК», Владимира Селиванова и группы «Раен», а также певицы Эммы М.

Премия «Аванс» вручается с 2012 года. В прошлом году обладателями хрустальной звезды стали Аглая Тарасова и Роман Курцын. Ранее престижной награды были удостоены Ирина Старшенбаум, Александр Паль, Агния Грудите, Сергей Романович, Дарья Мельникова, Милош Бикович, Юлия Александрова и другие.

Фотографы мероприятия: Геннадий Авраменко и Арина Мостовщикова.