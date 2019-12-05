Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

4 декабря 2019 года в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась торжественная церемония вручения премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения.

Уже второй год подряд вручение наград проходит под новым брендом – организатором мероприятия выступает первый российский глянцевый журнал о кино «КиноРепортер».

Главный редактор и редакционный директор журнала «КиноРепортер», журналист, член Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Мария Лемешева рассказала о том, как жюри определяет лауреатов премии «Событие года»: «С каждым годом экспертное жюри трансформируется, поскольку в него входит не только наша редакция, но и те авторы, которые с нами работают. Среди них есть очень известные, дипломированные кинокритики всего мира и в том числе кинематографисты. У нас есть такая практика – мы приглашаем кинематографистов в разные рубрики освещать актуальные проблемы и делиться опытом. Мне кажется, что на протяжении всей истории нашей премии выбор говорит сам за себя: жюри всегда принимает решение объективно, и все лауреаты – это именно события года», – сказала Лемешева.

Она подчеркнула, что премия вручается не только за художественные заслуги. «Наша премия не академическая, поэтому мы отмечаем все самое главное, что произошло в мире кино и телевидения. В прошлом году, например, мы вручали ее Филиппу Киркорову в номинации «Хит года» за песню, которую пела вся страна. В этом году в музыке не было столь ярких композиций, поэтому такой номинации нет», – объяснила Лемешева.

«Открытием года» стал актер Юрий Борисов, сыгравший главную роль в фильме «Бык». Для молодого лауреата присуждение награды стало полной неожиданностью: «Я не предполагал, что мне вручат премию. Церемония только началась, а меня сразу же позвали на сцену. Даже не успел испытать радость в полной мере. Любая награда – это испытание, она значима, без наград мне неинтересно идти вперед». Премию вручили актриса Анфиса Черных и актер Егор Корешков.

В номинации «Актер года» награду получил Александр Петров, который скромно заметил, что ему все еще есть, к чему стремиться. «Я не ощущаю себя царем горы, хочу и дальше много работать. Впереди много вершин, которые можно покорять. «Событие года» – очень крутая, громкая и ненудная премия. Любимая премия имеет соревновательный дух, и побеждать всегда приятно, этого не нужно стесняться. Хотя это не самое главное, мы же не спортом занимаемся. Просто здорово, когда есть признание». Награду Петрову вручили актрисы Катерина Шпица и Светлана Иванова.

В номинации «Актриса года» премию разделили между собой Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, исполнительницы главных ролей в фильме «Дылда». Картина в этом году была удостоена приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, а также была выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Виктория Мирошниченко отметила, что награда стала первой в ее карьере: «Мы ездили с фильмом на кинофестивали, но, по иронии судьбы, это первая премия, на которой мы присутствуем. «Особый взгляд» – очень интересная номинация, присуждаемая в рамках премии совершенно особого формата. Очень необычно, что мы сначала были на зарубежных фестивалях, а теперь на российском мероприятии, где есть очень много интересных людей из моего детства».

Лауреатом премии в номинации «Мастер-класс» стала картина Андрея Кончаловского «Грех». Получая награду, сын режиссера Егор Кончаловский отметил, что фильмы его отца дают зрителям возможность пережить уникальный эмоциональный и интеллектуальный опыт: «Вся моя жизнь – это своего рода большой мастер-класс. Мой отец и его феноменальное творчество сильно на меня повлияли. Сейчас мы часто смотрим на искусство через призму кассы. Но такие фильмы, как «Грех», «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» принципиально иные. Мой отец смог пронести свое видение в искусство, не исказить его. Это ценно и заслуживает уважения».

Победителем в номинации «Телеперсона года» стал российский журналист, шоумен, телеведущий Дмитрий Дибров. «Мне очень нравится, что премия объединяет разные поколения телевизионных и кинодеятелей, – отметил лауреат. – Сейчас мы должны с интересом прислушиваться к тому, что было прежде, и внимательно это изучать, что было до нас. Благодаря «Событию года» у нас есть возможность посмотреть друг другу в глаза и обменяться ценным опытом».

Премию в номинации «Прорыв года» завоевала драма режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». В этом году фильм вошел в программу «Особый взгляд» 72-го Каннского фестиваля. Премию получили Егор Баринов и Кристина Шнайдер, исполнившие в картине главные роли. «На экране мы просто были самими собой, и нам приятно, что вы нас увидели и услышали. Все, что происходит с нами начиная с Канн – сплошная радость и неожиданность, как и сегодняшняя премия», – сказал Баринов.

«Проектом года» был признан фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко и продюсера Эдуарда Илояна. Режиссер Клим Шипенко признался, что мечтал о том, чтобы его фильм выиграл премию: «Картину мы делали от чистого сердца. Мечтали о премии и очень рады, что наши стремления воплотились в жизнь в виде премии журнала «КиноРепортер». Обожаю это издание, и спасибо ему за такую высокую оценку».

Торжественная церемония вручения премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения в этом году прошла в восьмой раз. В ходе нее на сцене выступили победитель шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Олег Терновой, участница шоу «Фабрика звезд», певица Александра Савельева, оперный певец Эльчин Азизов и певица Алена Свиридова.

Журнал «КиноРепортер», под эгидой которого проходит церемония «Событие года», создан на базе редакции российской версии The Hollywood Reporter, издававшегося в России с 2012 года. Осенью 2018 года было принято решение не продлевать лицензию на американский бренд, после чего был учрежден первый национальный глянцевый журнал о кино. В основу «КиноРепортера» заложено лучшее из концепции, созданной редакцией для российской версии The Hollywood Reporter.