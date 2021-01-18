Журнал L’Officiel ответит перед судом за задержку гонораров

Фрилансеры, работающие с французским изданием, обратились с иском в суд Франции. Согласно заявлению, L’Officiel уже больше года не выплачивает гонорары внештатным работникам. Фрилансеры отмечают, что журнал задолжал порядка 500 журналистам, фотографам и стилистам. Причем в коллективном иске участвуют не только работники из Франции, но также граждане США, Великобритании, Италии и Швейцарии. Общая сумма долга на данный момент составляет около 2 млн евро.

Известно, что дела фрилансеров ведет группа юридической помощи V pour Verdict. Юристы призывают и других работников, которым издание задолжало, обращаться с заявлениями к ним, чтобы объединить все в один коллективный иск. На данный момент в суде Парижа находится документ, согласно которому фрилансеры не получили оплату своего труда, при этом некоторым из них зачастую приходилось тратить собственные деньги на завершение работы. Что касается фотографов, то с их стороны будет направлен иск об использовании изображений в нескольких версиях L’Officiel, защищенных авторскими правами и не оплаченных издательством Editions Jalou.

Впервые фрилансеры заявили о том, что журнал L’Officiel сильно задерживает выплату гонораров еще в 2018 году. Комментируя ситуацию, главный исполнительный директор L’Officiel Бенжамин Эймер отметил, что «в любой компании часто происходят задержки выплат».