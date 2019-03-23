Журнал L’Officiel Russia будет перезапущен

На этой неделе стало известно, что российская версия модного издания будет обновлена.

Издатели журнала L’Officiel Russia объявили о перезапуске издания. При этом в сообщение подчеркивается, что процесс касается и печатной, и онлайн-версий. Уже в апреле этого года можно будет увидеть обновленный сайт, а печатная версия, которая станет ежеквартальной, выйдет 21 августа. В Instagram проекта также сообщается, что шеф-редактором объединенной редакции станет Эдуард Дорожкин.