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Артем Кузелев

Журнал L’Officiel Russia будет перезапущен

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  • 23 Марта 201911:18
Сюжеты: L’Officiel

На этой неделе стало известно, что российская версия модного издания будет обновлена.

Издатели журнала L’Officiel Russia объявили о перезапуске издания. При этом в сообщение подчеркивается, что процесс касается и печатной, и онлайн-версий. Уже в апреле этого года можно будет увидеть обновленный сайт, а печатная версия, которая станет ежеквартальной, выйдет 21 августа. В Instagram проекта также сообщается, что шеф-редактором объединенной редакции станет Эдуард Дорожкин.

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