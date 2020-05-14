Журнал L’Officiel сократит количество бумажных номеров

Вероятно, задолженность по гонорарам фрилансерам стала причиной уменьшения количества выпускаемых печатных номеров издания.

В последнее время многие фрилансеры, сотрудничавшие с журналом L’Officiel, жаловались на невыплату гонораров. Причем авторы и фотографы говорят, что задолженности появились задолго до пандемии коронавируса. Вероятно, неустойчивое финансовое положение издания и стало причиной ряда мер, которые можно назвать антикризисными.

В ближайшее время франшизы журнала в США, Франции и Италии сократят частоту выхода печатных версий. Женская версия издания перейдет к ежеквартальному выпуску, мужская будет выходить раз в полугодие. Бенджамин Эймер, генеральный директор L’Officiel, заявил, что в планах нет увольнений штатных сотрудников, однако количество фрилансеров будет сокращено.