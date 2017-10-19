Журнал L’Officiel запускает американскую версию

Знаменитый французский журнал о моде попробует составить конкуренцию на рынке США.

Руководство французского журнала L’Officiel объявило о запуске американской версии. Первый номер издания появится на рынке США в феврале 2018 года, однако выходить будет раз в два месяца. Онлайн-версия увидит свет уже этой осенью, 6 ноября. Доля собственного контента L’Officiel USA составит около 40%, остальные 60% материалов будут переводными и адаптированными для местной аудитории.

Имя главного редактора журнала уже тоже известно, им станет Джозеф Акель, ранее возглавлявший V и VMAN.