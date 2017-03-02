28 февраля в Москве прошла 9-я ежегодная звездная премия «Пара года 2017». Великолепный, дышащий роскошью и стилем Triumph Event Hall встретил самые яркие и романтичные пары шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия стали: Анастасия Заворотнюк и Вячеслав Манучаров. В номинации «Пара года 2017» победили Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце. Свои статуэтки в 13 номинациях также получили:

Анна Хилькевич и Артур Волков «История Любви»; Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова «Артистичная пара»;

Доминик Джокер и Катя Кокорина «Счастливы вместе»; Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков «Музыкальная пара»;

Алексей Пиманов и Ольга Погодина «Великолепная пара»; Тимур и Анна Родригез «Гармония»; Ревва Саша и Анжелика «Харизматичная пара»;

Фетисовы Лада и Вячеслав «Изысканная пара»;

Пашу и Ханна «Стильная пара»

Елена Летучая и Юрий Ананшенков «На гребне волны»

Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах «Обаятельная пара»; Аврора и Алексей Трейман «Яркие чувства», Сассун Сирмакис (Sassoun Sirmakes) – основатель и владелец часового бренда Cvstos и его супруга Кения Сирмакис ( Kennya Sirmakes) «Любовь вне времени и пространства».

Весь вечер гости наслаждались хитами:

Златаславы;

Дмитрия Галихина;

Ясении;

Анжелики Агурбаш;

Родиона Газманова;

Непосед, Авраама Руссо и Нориса.

Одним из гостей вечера, стал Тимур Родригез. Приехал он без супруги Анны, но отметил, что причина тому уважительная. Тимур забрал статуэтку в номинации "Самая гармоничная пара", прокомментировав это так: "Я нахожусь в состоянии радостного предвкушения - завтра состоится премьера моего нового сингла "Безбашенный" и клипа на него. Полученная сегодня награда, еще больше усиливает мои эмоции. Я рад, и благодарен своей супруге за 10 лет счастливого брака. "

Мы поздравляем Тимура, и с радостью делимся его новым "безбашенным" клипом.

https://youtu.be/eqqK1PY0WAU

Невероятный свадебный шоу-показ от Speranza Couture by Nadezda Yusupova поразил звездную публику, а завершил показ новый вариант свадебного обряда – обмен «обручальными часами» от компании Rich Time Group.

Атмосферу романтики и праздника создала декоратор Тамара Валенкова.

Генеральный партнер премии: Triumph Event Hall на Кутузовском проспекте. Величественный парадный вход, светлые интерьеры, современное музыкальное и техническое оснащение зала, неповторимая авторская кухня сделают любое событие поистине сказочным и запоминающимся.

RICH TIME GROUP - Титульный партнер мероприятия - бутики эксклюзивных часов RICH TIME (РИЧ ТАЙМ): Компания Rich Time group является официальным представителем в России швейцарских часовых брендов класса люкс.

Официальный партнер премии: сеть отелей премиум класса Jumeirah Group – международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши, флагманом которой и является самый роскошный отель в мире Burj al Arab.

Партнеры премии «Пара года 2017»: Beauty Forma, дизайнер Юлиана Голдман, ювелираная компания Лазурит-К, клиника результативной косметологии ЭСТЕЛАБ, свадебный салон Wedding Rooms, парикмахерский бренд Lisap Milano, дизайн-студия Даниэль, Harizma professional – модный бренд профессиональных инструментов, стоматология Smilestudio, отель «Империал Парк Отель SPA» 5*, Ювелирный Дом Версаль, Косметическая компания Yon-ka, Компания "Симпли Фарм ", Группа компаний «Фантазия», сервис по аренде декора и текстиля FloralStudio.

Эксклюзивными напитками гостей вечера угощал Винный дом Gancia - производитель первого игристого вина в Италии.

Журнал «Moda Topical» выражает благодарность модельному агентству «Casta models» за предоставление моделей для показа. А за образы моделей благодарим студию Provans..

Официальные информационные партнеры премии: журнал Star Hit и телеканал Ru Tv.