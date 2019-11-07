Журнал MODA topical и Центр Красоты и Здоровья Best представили 10-ю ежегодную звездную премию «Прорыв Года 2019»!

22 октября на самой модной площадке столицы «MODUS» состоялась 10 церемония награждения ежегодной звездной премии «Прорыв Года 2019» журнала MODA topical и Центра Красоты и Здоровья Best.
Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.
Ведущими премии выступили невероятные Вячеслав Манучаров и Саша Савельева.
Каждый год номинантами премии становятся самые успешные представители шоу-бизнеса и истеблишмента.
Заветные статуэтки в этот вечер получили:
Рита Дакота – «Творческий прорыв»
Оксана Федорова и Дмитрий Галихин - «Творческий дуэт года»
Владимир Пресняков – «За вклад в развитие отечественной эстрады»
Катя Гусева - «Модный Диджей»
Елена Летучая – «Острое журналистское расследование года»
Наталья Подольская – «Музыкальная премьера года»
Жасмин - «Концертное шоу года»
Гр. RaSa – «100 % хит года»
Кристина Орбакайте - «Актерский прорыв года»
Ольга Бузова - «Певица года»
Сергей Жуков - «Хитмейкер Года »
Ксения Собчак - «ПРОРЫВ ГОДА»
Звонкий - «Трек года»
Елена Север - «Кинопродюсер года»
Юля Бугаенко - «Международный прорыв»
Uremont - «Лучшее онлайн-решение для автовладельца»
СмайлСпа - «Лучшая стоматология года»
Кира Сорокина - «Бизнес Леди года»
EMI– «Fashion Nail бренд Года»
Анна Горобец – «Франшиза года»
Лукманова Ольга – «Кодекс чести»
Лара Сфорце – «Талантливый руководитель»
Александра Бакшеева - «Адвокат года»
Алена Злобина - «Открытие года»
Ирина Константинова - «Хирург года»
Залина Гуриева «Косметолог года»
Мария Гущина - «Спортивный прорыв»
Мари Вайт – «Продюсерский центр года»
Пашаева Аида – «Бьюти прорыв»
Юлия Васильева «Доверие и репутация»
Своими выступлениями гостей вечера порадовали певица Жасмин, Рита Дакота, Наталья Подольская, Оксана Федорова и Дмитрий Галихин, группа RaSa, Звонкий, Алина Гросу.
Гостей церемонии ожидал изысканный банкет, выступления звезд российской эстрады, а также показ осенне-зимней коллекции талантливого дизайнера Мару Гулишан, а также новой осенне-зимней коллекции Megapolis от бренда ELEGANZZA.
Генеральный партнер премии – Центр Красоты и Здоровья Best.
Best – это самый инновационный центр красоты и здоровья в Москве.
В Центре Best за короткий срок и без реабилитации создают молодость.
Это настоящий оазис роскоши в каменных джунглях столицы.
Best – потому что мы Лучшие.
Официальный партнер премии – продюсерский центр МАРИ ВАЙТ.
Задача любого продюсерского центра – создать условия для профессионального роста артиста, чтобы он был узнаваем и востребован аудиторией. Мы можем предложить лучшие способы развития и продвижения Вашего таланта.
Титульный партнер премии – Наноазия, интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.
Партнеры премии:
Jumeirah отель на Мальдивах – гостиничная компания в сегменте класса люкс.
Uremont – онлайн-платформа Uremont ежедневно помогает более 1500 автовладельцам находить автосервисы в России, Белоруссии и Казахстане, в системе Uremont авторизовано уже более 16 000 автосервисов.
СмайлСпа – присуждается лидеру в инновационных технологиях статуса Diamond, клинике эстетической и функциональной стоматологии «СмайлСпа». Клиника входит в пятерку лучших стоматологий России.
Бренд ELEGANZZA выпускает сумки, перчатки и кошельки из натуральной кожи, а также славится своими авторскими платками и палантинами.
E.Mi – производитель профессиональной косметики для ухода за кожей рук, ног, домашнего и профессионального маникюра.
LNС (Элэнси) – эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии.
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