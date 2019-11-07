Журнал MODA topical и Центр Красоты и Здоровья Best представили 10-ю ежегодную звездную премию «Прорыв Года 2019»!

22 октября на самой модной площадке столицы «MODUS» состоялась 10 церемония награждения ежегодной звездной премии «Прорыв Года 2019» журнала MODA topical и Центра Красоты и Здоровья Best.

Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.

Ведущими премии выступили невероятные Вячеслав Манучаров и Саша Савельева.

Каждый год номинантами премии становятся самые успешные представители шоу-бизнеса и истеблишмента.

Заветные статуэтки в этот вечер получили:

Рита Дакота – «Творческий прорыв»

Оксана Федорова и Дмитрий Галихин - «Творческий дуэт года»

Владимир Пресняков – «За вклад в развитие отечественной эстрады»

Катя Гусева - «Модный Диджей»

Елена Летучая – «Острое журналистское расследование года»

Наталья Подольская – «Музыкальная премьера года»

Жасмин - «Концертное шоу года»

Гр. RaSa – «100 % хит года»

Кристина Орбакайте - «Актерский прорыв года»

Ольга Бузова - «Певица года»

Сергей Жуков - «Хитмейкер Года »

Ксения Собчак - «ПРОРЫВ ГОДА»

Звонкий - «Трек года»

Елена Север - «Кинопродюсер года»

Юля Бугаенко - «Международный прорыв»

Uremont - «Лучшее онлайн-решение для автовладельца»

СмайлСпа - «Лучшая стоматология года»

Кира Сорокина - «Бизнес Леди года»

EMI– «Fashion Nail бренд Года»

Анна Горобец – «Франшиза года»

Лукманова Ольга – «Кодекс чести»

Лара Сфорце – «Талантливый руководитель»

Александра Бакшеева - «Адвокат года»

Алена Злобина - «Открытие года»

Ирина Константинова - «Хирург года»

Залина Гуриева «Косметолог года»

Мария Гущина - «Спортивный прорыв»

Мари Вайт – «Продюсерский центр года»

Пашаева Аида – «Бьюти прорыв»

Юлия Васильева «Доверие и репутация»

Своими выступлениями гостей вечера порадовали певица Жасмин, Рита Дакота, Наталья Подольская, Оксана Федорова и Дмитрий Галихин, группа RaSa, Звонкий, Алина Гросу.

Гостей церемонии ожидал изысканный банкет, выступления звезд российской эстрады, а также показ осенне-зимней коллекции талантливого дизайнера Мару Гулишан, а также новой осенне-зимней коллекции Megapolis от бренда ELEGANZZA.

Генеральный партнер премии – Центр Красоты и Здоровья Best.

Best – это самый инновационный центр красоты и здоровья в Москве.

В Центре Best за короткий срок и без реабилитации создают молодость.

Это настоящий оазис роскоши в каменных джунглях столицы.

Best – потому что мы Лучшие.

Официальный партнер премии – продюсерский центр МАРИ ВАЙТ.

Задача любого продюсерского центра – создать условия для профессионального роста артиста, чтобы он был узнаваем и востребован аудиторией. Мы можем предложить лучшие способы развития и продвижения Вашего таланта.

Титульный партнер премии – Наноазия, интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.



Партнеры премии:

Jumeirah отель на Мальдивах – гостиничная компания в сегменте класса люкс.

Uremont – онлайн-платформа Uremont ежедневно помогает более 1500 автовладельцам находить автосервисы в России, Белоруссии и Казахстане, в системе Uremont авторизовано уже более 16 000 автосервисов.

СмайлСпа – присуждается лидеру в инновационных технологиях статуса Diamond, клинике эстетической и функциональной стоматологии «СмайлСпа». Клиника входит в пятерку лучших стоматологий России.

Бренд ELEGANZZA выпускает сумки, перчатки и кошельки из натуральной кожи, а также славится своими авторскими платками и палантинами.

E.Mi – производитель профессиональной косметики для ухода за кожей рук, ног, домашнего и профессионального маникюра.

LNС (Элэнси) – эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии.

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