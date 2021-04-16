Журнал MODA topical и Центр Красоты и Здоровья Best представили 11-ю ежегодную звездную премию «Прорыв Года BEST 2021»!

31 марта на самой модной площадке столицы «MODUS» состоялась 11 церемония награждения ежегодной звездной премии «Прорыв Года BEST 2021» журнала MODA topical и Центра Красоты и Здоровья Best.

Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.

Ведущими премии выступили невероятные Вячеслав Манучаров и Катя Гусева.

Каждый год номинантами премии становятся самые успешные представители шоу-бизнеса и истеблишмента.

Заветные статуэтки в этот вечер получили:

Ваня Дмитриенко – «Открытие года»

Филипп Киркоров – «За вклад в развития шоу-бизнеса»

Дава – «Прорыв года»

Ани Лорак – «Певица года»

Зара – «Альбом года»

Регина Тодоренко – «Телеведущая года»

Роман Костомаров и Оксана Домнина – «Спортивная пара года»

Анита Цой – «Концертное шоу года»

Владимир Пресняков – «Высшее мастерство»

Наталья Подольская – «Теле дебют года»

Елена Летучая – «За вклад в сохранение русского культурного наследия и психологического здоровья детей»

ST – «Рэп исполнитель года»

Юлия Коваль и Настя Ивлеева – «Лучший телевизионный дуэт»

Алена Жигалова – «Лучшее Youtube шоу»

Даня Милохин – «Трендсеттер года»

Центр Красоты и Здоровья Best – «Бьюти прорыв»

Лиля Правда – «Мотиватор года»

Ольга Сок - «Переворот в Инстаграм»

Ольга Нечаева - «Разрыв шаблона»

Ирина Поворознюк – «Хореограф-постановщик года»

Игорь Микитин – «Пластический хирург года»

Зарема Мусаева – «Прорыв в контурной пластике»

Аида Пашаева – «Косметолог года»

Александра Черная – «Дизайнер года»

Алена Чмелева – «Дизайнер интерьеров года»

Кира Сорокина – «Косметический бренд года»

Бакшеева Александра – Правозащитник года»

Роман и Ольга Сальниковы – «Мастерская декора»

Алеся Шикун - «Фешн проект»

Елена Гончарова – «Модный прорыв года»

Юлия Нгуен и Оксаны Бабаева – «Декораторы года»

Шанина Надежда - “Новое лицо”

Лусик Карапетян – “Бизнес прорыв”

Ирина Калинина – “Адвокат Года”

Алина Делисс – «Музыка и вдохновение»

Марина Корпан - “ Здоровье и спорт”

Елена Лорикс – “Психолог года”

Аврора клиник – «Стоматология года»

Инна Тлиашинова – «Прорыв года в области психологии»

Клиника Venesa – «Молодость и красота»

Елена Гузева – «Модный бренд»

Своими выступлениями гостей вечера порадовали Согдиана, Анжелика Агурбаш, St, Ваня Дмитриенко, Владимир Пресянков, Анита Цой.

В рамках премии состоялись показы новой коллекции от бренда Murena Couture и коллекции дизайнера Мару Гулишан.

Генеральный партнер премии – Центр Красоты и Здоровья Best.

Best – это самый инновационный центр красоты и здоровья в Москве.

В Центре Best за короткий срок и без реабилитации создают молодость.

Это настоящий оазис роскоши в каменных джунглях столицы.

Best – потому что мы Лучшие.

Официальный партнер премии - LNС – эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии.

Официальный партнер премии – Наноазия, интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.



Титульный партнер премии - Красноярский Центр Пластической

Хирургии – более 20 лет их специалисты дарят красоту и здоровье жителям края.

Алкогольный партнер премии: Bodegas Fernando Castro S.L. представляет линейку вин из региона Кастильо, произведенных из собственного винограда.

Партнеры премии: Роскошный бутик-отель Amilla Maldives resort&residence, расположенный в охраняемом Юнеско Баа Атоле.

AVRORA CLINIC -клиника стоматологии и anti-age медицины.

Парфюмерный партнёр премии - Montale - прорыв в мире ароматов. 15 лет первые позиции в хит-параде парфюмерии.

BOUTICLE-модный концептуальный бренд по разработке и производству профессиональной косметики для специалистов парикмахерского искусства и fashion-индустрии.

KV-1 Russia, создатель уникальной процедуры «Ампульный холодный ботокс для волос KV-1», лидер продаж эксклюзивной премиум косметики для волос

Голландская марка премиального класса нижнего белья LingaDore.

Невероятно-роскошный дизайнерский отель Address Beach Resort 5* - первой и уникальной концепции Address Hotels + Resorts в Дубае.

Авторские ковры ручной работы Le Kovёr.

Торговая марка JILO LIMITED-ограниченный выпуск парфюмерии и ювелирных украшений.

Мастерская текстильного декора Decortier.

METT Hotel & Beach Resort Bodrum.

Курортный отель Vakkaru Maldives- ваш безупречный отдых на Мальдивах.

Роял Эйр Марок- национальный перевозчик Марокко и лидер на рынке Воздушных перевозок Африки.

Швейцарская марка часов и украшений Elixa.

VIVIENNE SABO-это французская марка декоративной косметики.

Студия косметологии и лазерной эпиляции Dr.Musaeva cosmetology.

Olesia Fashion-это самые женственные и сексуальные боди от дизайнера Елены Гузевой.

Ювелирная компания Alexandra Gr. производит ювелирные изделия премиального качества.

Мастерская шоколада Teville –это уникальный для России проект производства конфет ручной работы на премиальном французском шоколаде Valrhona.

Бренд верхней одежды Alexander&Alexandra – инновационные технологии с подогревом.

Цветочный рай Наталии Штомпель, радует своих клиентов более 15 лет, мы готовы воплощать Ваши самые смелые идеи.

Кондитерская Гоар Геворгян -это оригинальные и вкусные торты, выполненные с учетом любых ваших вкусовых предпочтений.