Журнал MODA topical и Центр Красоты и Здоровья Best представили: Юбилейная 10-я ежегодная премия «Пара Года BEST 2018»!

27 февраля в Москве прошла 10-я ежегодная звездная премия «Пара Года BEST 2018»!

Великолепный, роскошный и величественный Triumph Event Hall встретил самые яркие и романтичные пары шоу-бизнеса. Весь вечер прекрасные ведущие Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев не давали скучать звездной публике. В номинации «Пара Года BEST 2018»

победили Елена Летучая и Юрий Анашенков.

Свои статуэтки также получили:

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ И АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА - «Музыкальная пара»

ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ ПРИГОЖИН - «Океан Любви»

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ И НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ – «Стильная пара»

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ И СУПРУГ - «История любви»

САТИ КАЗАНОВА И СТЕФАНО ТИОЦЦО - «Любовь не знает границ»

АЛЕКСАНДР И ЕКАТЕРИНА СТРИЖЕНОВЫ - «Гармоничная пара»

ДМИТРИЙ И ЕЛЕНА МАЛИКОВЫ– «Больше чем любовь»

АННА ХИЛЬКЕВИЧ И СУПРУГ АРТУР– «Яркие чувства»

АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК И ПЕТР ЧЕРНЫШЕВ – «Чувственная пара»

ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ И СЕРГЕЙ ДЗЕБАНЬ – «Чары любви»

КСЕНИЯ БОРОДИНА И КУРБАН ОМАРОВ – «Реальная любовь»

ЖАСМИН И ИЛАН ШОР – «Счастливы вместе»

НАТАЛЬЯ СЕНЧУКОВА И ВИКТОР РЫБИН – «Позитивная пара»

ГРУППА ГРАДУСЫ (Роман Пашков с супругой Анной, Руслан Тагиев с супругой Еленой) - «Градусы любви»

АРТИК С СУПРУГОЙ – «Неделимы»

ВЯЧЕСЛАВ И ЛАДА ФЕТИСОВЫ – «Сила притяжения»

РЕЗЕДА с Евгением – «Красота баланса»

НАТАЛЬЯ БЕЛАЯ И ЮРИЙ БЕЛЯКОВ – «Фэшн пара»

АЛЕКСЕЙ И ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЕВЫ – «Формула любви»

АЛЕКСЕЙ И ОЛЬГА ЛУКМАНОВЫ – «На правах любви»

РИММА БОТЭ И АЛЕКСЕЙ АРТ – «Бизнес пара»

Весь вечер гости наслаждались хитами: Юлии Началовой, Артема Качера, Алисы Гросу, Сати Казановой, Родиона Газманова, группы Градусы, Виолетты Ершовой.

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Неповторимые декорации мероприятия были созданы блестящим дуэтом в области декораторского и современного искусства – Оксаной Бабаевой и Юлией Нгуен



В рамках премии состоялся показ от бренда M.G дизайнер Мару Гулишан и показ коллекции от дизайнерского бренда платьев Olivegrey при поддержке модельного агентства «Casta models»



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