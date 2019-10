10-я ежегодная премия «Прорыв Года 2019» пройдет 22 октября

22 октября на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане MODUS, состоится ежегодная звездная премия, где будут названы имена самых успешных звезд шоу-бизнеса!

В числе номинантов: Ксения Собчак, Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Елена Летучая, Рита Дакота, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Artik & Asti, Джиган, Жасмин, Rasa, Ханна, Сергей Жуков, Звонкий, Елена Север, Екатерина Гусева и многие другие.

Атмосферу праздника поддержит студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.

В рамках премии состоятся показы осенне-зимней коллекции талантливого дизайнера Мару Гулишан, а также новой осенне-зимней коллекции Megapolis от бренда ELEGANZZA.

Генеральный партнер премии – Центр Красоты и Здоровья Best. Best – это самый инновационный центр красоты и здоровья в Москве.В Центре Best за короткий срок и без реабилитации создают молодость. Это настоящий оазис роскоши в каменных джунглях столицы.Best – потому что мы Лучшие.

Официальный партнер премии – продюсерский центр МАРИ ВАЙТ. Задача любого продюсерского центра – создать условия для профессионального роста артиста, чтобы он был узнаваем и востребован аудиторией. Мы можем предложить лучшие способы развития и продвижения Вашего таланта.

Титульный партнер премии – Наноазия, интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.

Партнеры премии:

Jumeirah отель на Мальдивах – гостиничная компания в сегменте класса люкс.

Uremont – онлайн-платформа Uremont ежедневно помогает более 1500 автовладельцам находить автосервисы в России, Белоруссии и Казахстане, в системе Uremont авторизовано уже более 16 000 автосервисов.

СмайлСпа – присуждается лидеру в инновационных технологиях статуса Diamond, клинике эстетической и функциональной стоматологии «СмайлСпа». Клиника входит в пятерку лучших стоматологий России.

Бренд ELEGANZZA выпускает сумки, перчатки и кошельки из натуральной кожи, а также славится своими авторскими платками и палантинами.

E.Mi – производитель профессиональной косметики для ухода за кожей рук, ног, домашнего и профессионального маникюра.

LNС (Элэнси) – эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии.

BOUTICLE – модный концептуальный бренд по разработке и производству профессиональной косметики для специалистов парикмахерского искусства и fashion-индустрии.

Emotionbоm – бренд, который дарит эксклюзивные ювелирные украшения и бомбические эмоции. Все украшения бренда исключительно ручной работы и выполнены только из драгоценных металлов и камней.

Amália Home Collection - это домашний текстиль класса люкс, лучшие ткани от 100% египетского хлопка до роскошных блендов с шёлком Mulberry.

Компания Peroni – семейная компания, производящая самые невероятные натуральные, красивые и вкусные подарки, мед-суфле, медовый чай.

Goddes – крупнейшая сеть студий шугаринга в России.

Отель в Сочи Маrriott Красная Поляна – пятизвездочный отель, расположенный в сердце курорта Красная Поляна. Мариотт Красная Поляна – отдыхайте блестяще!

Потрясающие вина и рислинги представлены Винодельней из Германии «Моя Свобода»: белые, красные и розовые вина с 2010 года.

Икорный дом Горкунов – традиционный вкус русской черной икры. Качество и отменный вкус икры Горкунов признаны как в России, так и в Европе.

GRASSE C.L.U.B. – мультибрендовый бутик нишевой парфюмерии, где каждый любитель парфюмерии может найти свой заветный флакон и окунуться в мир изысканных ароматов.

Цветочный ряд - первая федеральная сеть Цветочных супермаркетов, самый широкий ассортимент свежих цветов с лучших плантаций мира.

Лаборатория Красоты Must Have! предоставляет полный спектр бьюти услуг, включая косметологию и криотерапию!

Сбор гостей в 20:00 начало в 21:00

Вход строго по пригласительным

Мероприятие пройдет в ресторане MODUS по адресу: 1-ый пер. Тружеников 4