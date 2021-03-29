Журнал MODA topical и Центр Красоты и Здоровья Best представляют 11-ю ежегодную звездную премию «Прорыв Года 2021»!

31 марта на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане MODUS, состоится ежегодная звездная премия, где будут названы имена самых успешных звезд шоу-бизнеса!

В числе номинантов: Ани Лорак, Дава, Зара, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Zivert, Ваня Дмитриенко, Елена Летучая, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Роман Костомаров, Карина Кросс, Дима Билан, Даня Милохин, Niletto, ST, Анита Цой, Елена Север и многие другие.

Ведущие мероприятия – Вячеслав Манучаров и Катя Гусева.

Атмосферу праздника поддержит студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.

В рамках премии состоятся показы новой коллекции от бренда Murena Couture и коллекции дизайнера Мару Гулишан.

Генеральный партнер премии – Центр Красоты и Здоровья Best.

Best – это самый инновационный центр красоты и здоровья в Москве.

В Центре Best за короткий срок и без реабилитации создают молодость.

Это настоящий оазис роскоши в каменных джунглях столицы.

Best – потому что мы Лучшие.

Официальный партнер премии - LNС – эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии.

Официальный партнер премии – Наноазия, интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.



Титульный партнер премии - Красноярский Центр Пластической

Хирургии – более 20 лет их специалисты дарят красоту и здоровье жителям края.

Алкогольный партнер премии: Bodegas Fernando Castro S.L. представляет линейку вин из региона Кастильо, произведенных из собственного винограда.

Партнеры премии: Роскошный бутик-отель Amilla Maldives resort&residence, расположенный в охраняемом Юнеско Баа Атоле.

AVRORA CLINIC -клиника стоматологии и anti-age медицины.

Парфюмерный партнёр премии - Montale - прорыв в мире ароматов. 15 лет первые позиции в хит-параде парфюмерии.

BOUTICLE-модный концептуальный бренд по разработке и производству профессиональной косметики для специалистов парикмахерского искусства и fashion-индустрии.

KV-1 Russia, создатель уникальной процедуры «Ампульный холодный ботокс для волос KV-1», лидер продаж эксклюзивной премиум косметики для волос

Голландская марка премиального класса нижнего белья LingaDore.

Невероятно-роскошный дизайнерский отель Address Beach Resort 5* - первой и уникальной концепции Address Hotels + Resorts в Дубае.

Авторские ковры ручной работы Le Kovёr.

Курортный отель Vakkaru Maldives- ваш безупречный отдых на Мальдивах.

Роял Эйр Марок- национальный перевозчик Марокко и лидер на рынке Воздушных перевозок Африки.

Швейцарская марка часов и украшений Elixa.

VIVIENNE SABO-это французская марка декоративной косметики.

Кондитерская Гоар Геворгян -это оригинальные и вкусные торты, выполненные с учетом любых ваших вкусовых предпочтений.

Мастерская текстильного декора Decortier.

Ювелирная компания Alexandra Gr. производит ювелирные изделия премиального качества.

Студия косметологии и лазерной эпиляции Dr.Musaeva cosmetology.

Olesia Fashion-это самые женственные и сексуальные боди от дизайнера Елены Гузевой.

Цветочный рай Наталии Штомпель, радует своих клиентов более 15 лет, мы готовы воплощать Ваши самые смелые идеи.

Торговая марка JILO LIMITED-ограниченный выпуск парфюмерии и ювелирных украшений.

METT Hotel & Beach Resort Bodrum.

Мастерская шоколада Teville –это уникальный для России проект производства конфет ручной работы на премиальном французском шоколаде Valrhona.

Бренд верхней одежды Alexander&Alexandra – инновационные технологии с подогревом.

Сбор гостей в 20:00

Начало мероприятия в 21:00

Вход строго по пригласительным

Мероприятие пройдет в ресторане MODUS по адресу: 1-ый Тружеников пер. 6