Юбилейная 10-я ежегодная премия «Пара Года BEST 2018»!

27 февраля на одной из самых роскошных площадок Москвы, в event-холле Triumph, состоится ежегодная церемония награждения звезд «Пара Года BEST», где будут названы имена самых ярких и успешных звездных пар российского шоу-бизнеса!

В числе номинантов: Валерия и Иосиф Пригожин, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Джиган и Оксана Самойлова, Сати Казанова и Стефано Тиоццо, Екатерина и Александр Стриженовы, Елена Летучая и Юрий Анашенков, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Александр и Анжелика Ревва, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Дмитрий и Елена Маликовы, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров и многие другие!

Ведущие мероприятия: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Генеральный партнер премии: Best – это центр инновационной косметологии и здоровья. В центре Best проводятся авторские методики омоложения от лучших специалистов, многие процедуры, представленные в центре, уникальны для России. Профессиональные врачи-косметологи, современные препараты премиум-класса и эффективное инновационное оборудование помогут достичь желаемого результата и повернуть время вспять.

Triumph Event Hall на Кутузовском проспекте. Величественный парадный вход, светлые интерьеры.

Официальный партнер премии: сеть отелей премиум класса Jumeirah Group – международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши, флагманом которой и является самый роскошный отель в мире Burj al Arab.

RICH TIME GROUP - бутики эксклюзивных часов .

Титульный партнер : THOMAS MÜNZ — сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров европейских брендов. Собственные торговые марки: THOMAS MÜNZ (Томас Мюнц), Bridget (Бриджит) и Mr.Briggs (Мистер Бригс) представляют широкий ассортимент обуви, который отвечает самому разнообразному и взыскательному вкусу.

Неповторимые декорации мероприятия были созданы блестящим дуэтом в области декораторского и современного искусства – Оксаной Бабаевой и Юлией Нгуен



В рамках премии состоится показ от бренда M.G дизайнер Мару Гулишан и показ коллекции от дизайнерского бренда платьев Olivegrey при поддержке модельного агентства «Casta models»



Партнеры : AVRORA CLINIC – клиника стоматологии и anti-age медицины, Древо Мира - эксклюзивное изготовление мебели, обувной проект - CHERRY BOOM, ЭСТЕЛАБ- клиника результативной косметологии, парикмахерский бренд Lisap Milano, Art et Beaute - институт красоты , косметический бренд - Energy Star, Bomb Cosmetics - английская косметика ручной работы , компания АST - алкогольный партнер, авторская spa косметика АВ, Проект Парфюмерных Искусств MOLECULE, O.N.I. Collection - одежда, которая делает женщину особенной, LebeL–профессиональная японская косметика для волос, студия флористики и декора - Стрелиция. СМ-Косметология – центр современной косметологии и эстетической хирургии.