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Пименова Ю. А.

Журнал MODA topical и часовая компания Rich Time Group представляют!

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  • 21 Февраля 201716:56

28 февраля Москва наполнится нежностью, страстью и романтикой на звездной премии «Пара года 2017».

Triumph Event Hall встретит самые яркие и романтичные пары пары шоу-бизнеса.

Среди номинантов представлены: Анна Хилькевич и Артур Волков, Алексей Пиманов и Ольга Погодина, Полина и Дмитрий Дибровы, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Елена Летучая и Юрий Анашенков, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Костюшкины Стас и Юлия, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Анжелика и Александр Ревва, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Пашу и Ханна, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Екатерина Варнава и Константин Мякиньков, Лада и Вячеслав Фетисовы, Джиган и Оксана Самойлова, Влад Соколовский и Рита Дакота, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили, Валерия и Иосиф Пригожин,  и многие другие.

Свои хиты исполнят: Родион Газманов, Ясения, Бурито, группа Queens, Митя Фомин, Ясения, Анжелика Агурбаш, Непоседы.   

Гостей ожидает неповторимое свадебное fashion шоу от Speranza Couture by Nadezda Yusupova.

Мероприятие пройдет в самом центре Москвы в роскошном зале торжеств Triumph Event Hall на Кутузовском проспекте. Величественный парадный вход, светлые интерьеры, современное музыкальное и техническое оснащение зала, неповторимая авторская кухня сделают событие поистине сказочным и запоминающимся.

Атмосферу романтического праздника поддержит выдающийся московский декоратор Тамара Валенкова.

Официальный партнер премии: сеть отелей премиум класса Jumeirah Group – международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши, флагманом которой и является самый роскошный отель в мире Burj al Arab.

Партнеры премии «Пара года 2017»:

Beauty Forma , дизайнер Юлиана Голдман, ювелираная компания Лазурит-К, клиника результативной косметологии ЭСТЕЛАБ, свадебный салон Wedding Rooms, парикмахерский бренд Lisap Milano, дизайн-студия Даниэль, Harizma professional  - модный бренд профессиональных инструментов, стоматология Smilestudio,  отель «Империал Парк Отель SPA» 5*, пластический хирург Максим Леонидович Нестеренко, Ювелирный Дом Версаль, Косметическая компания Yon-ka.

 

 Эксклюзивными напитками гостей вечера будет угощать Винный дом Gancia - производитель первого игристого вина в Италии.

 

Официальные информационные партнеры премии: журнал Star Hit и телеканал Ru Tv.

 

Сбор гостей в 20.00

Адрес: ул. Неверовского, д. 15, зал торжеств Триумф

По вопросам аккредитации: antonina-s@yandex.ru

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