11-ая ежегодная звездная премия «Topical Style Awards 2019»

22 мая 2019 года на одной из самых стильных площадок Москвы, в ресторане «Чайка», прошла ежегодная звездная премия «Topical Style Awards», где были названы имена самых стильных и модных звезд шоу-бизнеса.
Основатель премии – журнал MODA topical, главным редактором которого является Оксана Федорова.
Весь вечер прекрасные ведущие Олимпиада Тетерич и Игорь Верник не давали скучать звездной публике.
Награды в этот вечер получили:
Ани Лорак – «Самая стильная»
Beautix – «Премиум nail brand года»
Дима Билан – «Самый стильный»
Филипп Киркоров – «Стильный певец года»
Ульяна Алексеева – «Стиль. Бизнес. Красота»
Ханна – «Fashion Style»
Сергей Сурков-"Fashion открытие года»
Юлия Ковальчук – «Мотивация на успех»
LNС – «Бьюти бизнес»
Наталья Подольская – «Чувственное видео»
Мария Воскресенская – «Косметический бренд года»
Алексеев – «Стильный сингл»
Артем Катчер – «Топ-хит года»
Наида Алиева – «Beauty Business Awards»
Альбина Джанабаева - «Кино о жизни»
Ксения Бородина и Ольга Орлова – «Стильный дуэт телеведущих»
Дентекс-Ло – «Инновационный подход »
Джиган – «Стильный хип-хоп исполнитель года»
Екатерина Херсонская- «Доктор мир»
Асма – «Дизайнер года»
Гоар Аветисян – «Стильный мейк-ап артист года»»
Viola – «Дебют года»
Александра Бакшеева – «Звездный адвокат»
Алена Злобина – «Life Style»
M Band и Natan – «Стильный дуэт»
Константинова Ирина – «Лучший пластический хирург»
Бугаенко Юлия – «Просветительская деятельсноть»
Бабаева и Нгуен- «Самые стильные декораторы года»
Гости вечера наблюдали за невероятно ярким и стильным показом эксклюзивных купальников Gottex от «Эстель Адони» совместно со швейцарской маркой часов и украшений «ELIXA».
Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Бабаева и Нгуен.
Генеральный партнёр – компания Beautix — премиальная линейка гель-лаков и косметика для рук и ногтей из Франции. На протяжении пяти лет самые топовые салоны, студии маникюра и известные сети салонов красоты выбирают Beautix как основной бренд гель-лаков для покрытия ногтей клиентов.
Официальный партнер — Magerit – испанский ювелирный дом, все украшения изготовляются вручную в мастерской бренда в Мадриде. Оригинальность дизайнерских идей и профессионализм ювелиров превращают изделия Magerit в изысканные произведения искусства известные во всем мире.
Титульный партнер – СЭНСИТ.РУ – разработчик современных мобильных телефонов и технических устройств для людей, которые ценят самые современные решения в сочетании с высокой надежностью.
Партнеры премии: AVRORACLINIC – первая и единственная российская клиника стоматологии, эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии – LNC, Стоматологическая клиника «ДЕНТЕКС-ЛО» – это профессиональный центр ортопедии, терапии и хирургии, Швейцарская марка часов и украшений, эликсир изысканного вкуса и шарма – ELIXA, «Вкус твоей красоты» – это правильные перекусы, без добавления соли и сахара вкусно – не значит вредно! Создатель Нурия Дианова,GREAT by Ulyana Alexeeva, клиника косметологии и лазерной эпиляции – EPIMED CLINIC, наукоемкая лаборатория, совмещающая передовые технологии науки и медицины, а также уникальные разработки в сфере косметологии – EMVY, BOUTICLE – модный, концептуальный бренд по разработке и производству профессиональной косметики для парикмахерского искусства, магазин дизайнерских украшений – LANATURE, кондитерская Гоар Геворгян -это оригинальные и вкусные торты, выполненные с учетом любых ваших вкусовых предпочтений, ELEGANZZA – это авторские аксессуары для стильной и современной женщины. Над коллекциями сумок, перчаток, обуви, платков и других аксессуаров работает международная команда дизайнеров во главе с новым креативным директором Сергеем Сурковым, Бренд TRS Hotels входит в состав испанской сети Palladium Hotel Group, Lujo Hotel Bodrum 5 звёзд - новый премиальный отель на Эгейском побережье Турции Бегите от ординарности! Окунитесь в мир радости и блаженства! Совершенный комфорт и изысканная кухня all-inclusive A La Cart. Lujo - отдых как искусство, отели марки расположились в самых живописных регионах Мексики и Доминиканской республики, Family Selection Costa Mujeres — это вариант размещения премиум-класса, созданный специально для тех, кто предпочитает путешествовать с семьей, салон флористики – ГРЯДКА № 16, винная продукция представлена из виноградников немецкой компания – WEINGUT MEINE FREIHEIT, информационный партнер LIZCHANNEL – вещание в топовых ресторанах, салонах и фитнес клубах Москвы.
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