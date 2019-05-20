Журнал MODA topical и компания Beautix представляют: 11-ую ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2019»!

22 мая на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане – яхте «Чайка», пройдет ежегодная звездная премия, где будут названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса!

В числе номинантов: Ани Лорак, Ханна, Регина Тодоренко, Миша Марвин, Ксения Бородина, Жасмин, Юлия Ковальчук, Джиган, Две Маши, Альбина Джанабаева, Гоар Аветисян, Артем Катчер, Наталья Подольская, m Band, Natan, и многие другие.

Имена самых стильных звезд этого года назовет непревзойденный дуэт ведущих – Татьяны Геворкян и Дмитрия Оленина.

Атмосферу праздника поддержит студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой. Блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.

В рамках премии состоится показ эксклюзивных купальников Gottex от «Эстель Адони» и Швейцарской марки часов и украшений «ELIXA».

Генеральный партнёр – компания Beautix — премиальная линейка гель-лаков и косметика для рук и ногтей из Франции. На протяжении пяти лет самые топовые салоны, студии маникюра и известные сети салонов красоты выбирают Beautix как основной бренд гель-лаков для покрытия ногтей клиентов.

Официальный партнер — Magerit – испанский ювелирный дом, все украшения изготовляются вручную в мастерской бренда в Мадриде. Оригинальность дизайнерских идей и профессионализм ювелиров превращают изделия Magerit в изысканные произведения искусства известные во всем мире.

Титульный партнер – СЭНСИТ.РУ – разработчик современных мобильных телефонов и технических устройств для людей, которые ценят самые современные решения в сочетании с высокой надежностью.

Партнеры премии: AVRORACLINIC – первая и единственная российская клиника стоматологии, эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии – LNC, Стоматологическая клиника «ДЕНТЕКС-ЛО» – это профессиональный центр ортопедии, терапии и хирургии, Швейцарская марка часов и украшений, эликсир изысканного вкуса и шарма – ELIXA, «Вкус твоей красоты» – это правильные перекусы, без добавления соли и сахара вкусно – не значит вредно! Создатель Нурия Дианова, GODDES – это российское производство пасты для шугаринга и средств до и после депиляции, сетевая студия и самая большая школа перманентного макияжа – GREAT by Ulyana Alexeeva, клиника косметологии и лазерной эпиляции – EPIMED CLINIC, наукоемкая лаборатория, совмещающая передовые технологии науки и медицины, а также уникальные разработки в сфере косметологии – EMVY, BOUTICLE – модный, концептуальный бренд по разработке и производству профессиональной косметики для парикмахерского искусства, магазин дизайнерских украшений – LANATURE, кондитерская Гоар Геворгян -это оригинальные и вкусные торты, выполненные с учетом любых ваших вкусовых предпочтений, авторские аксессуары от креативного директора Клаудио Бьязи – ELEGANZZА, Бренд TRS Hotels входит в состав испанской сети Palladium Hotel Group

Отели марки расположились в самых живописных регионах Мексики и Доминиканской республики, Family Selection Costa Mujeres — это вариант размещения премиум-класса, созданный специально для тех, кто предпочитает путешествовать с семьей, салон флористики – ГРЯДКА № 16, винная продукция представлена из виноградников немецкой компания – WEINGUT MEINE FREIHEIT, информационный партнер LIZCHANNEL – вещание в топовых ресторанах, салонах и фитнес клубах Москвы.

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Сбор гостей с 20:00. Начало церемонии в 21:00. По адресу: Краснопресненская наб. 12а