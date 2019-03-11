Журнал MODA topical и Косметический бренд EMVY представили: 11-я ежегодная премия «Пара Года 2019»!

27 февраля на одной из самых роскошных площадок Москвы, в ресторане MODUS, состоялась ежегодная церемония награждения звезд «Пара Года 2019», учрежденная главным редактором журнала MODA topical Оксаной Федоровой, где были названы имена самых ярких и успешных звездных пар российского шоу-бизнеса!
В номинации «Пара Года 2019» победили Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Свои статуэтки также получили:
Ханна и Пашу - «Стильная пара»
Елена Летучая и Юрий Анашенков – «Красивая пара»
Дмитрий и Анаит Арутюновы – «Идеальная пара»
Мария Кожевникова и Евгений Васильев – «Изящная пара»
ST и Асоль – «Чувственная пара»
Вячеслав и Лада Фетисовы – «Надежная пара»
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев – «Творческая пара»
Жасмин и Илан Шор – «Крепкая пара»
Иван и Мария Сорокины – «Бизнес пара»
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова – «Музыкальная пара»
Александр и Екатерина Стриженовы – «Гармоничная пара»
Аврора и Алексей Трейман – «Обворожительная пара»
Регина и Сергей Жуковы – «Романтичная пара»
Дмитрий и Елена Маликовы – «Вдохновляющая пара»
Анастасия Спиридонова и Антон Яковлев – «Яркая пара»
Анна Видуецкая и Радислав Гандапас – «Успешная пара»
Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань – «Изысканная пара»
Ведущие мероприятия: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.
Весь вечер гости наслаждались хитами: Анны Седаковой и ST, Артема Качера, Оксаны Федоровй и Дмитрия Галихина, Анжелики Агурбаш, Жасмин.
В рамках премии состоялся показ от бренда ASMARAÏA и показ модельно-актерской школы Dolce Vita при поддержке коллекции от дизайнерского бренда Viq & Vicky.
Неповторимые декорации мероприятия были созданы LID’S EVENTHOUSE— одним из лидеров на рынке российского ивент-декора.
Генеральный партнер премии: Косметический бренд EMVY.
Мария Воскресенская, основатель бренда натуральной косметики EMVY и разработчик косметической формулы Светлана Мухтарова точно знают, что должно быть в красивых баночках, и какая косметика является по-настоящему эффективной
Партнеры премии: LikeDanceFit -это больше чем танцы и фитнес, мы сделаем вашу жизнь яркой и эмоциональной, cтудия GREAT Ульяны Алексеевой - самая большая школа-студия перманентного макияжа в России, сеть частных детских садов SmileFish, клиника красоты VerNa - признанный международный эксперт, которому доверяют звезды, дизайнерский бренд ASMARAÏA, который покорил сердца строгих и требовательных ценителей Востока, международная сеть детских модельно-актерских школ Dolce Vita, кондитерская «Гоар Геворгян»- это оригинальные и вкусные торты, Bouquet- изысканные букеты для незабываемых моментов, FAMILY ROOM — новый современный мебельный центр, ювелирный дом "БУАНЖ"- эксклюзивные украшения с драгоценными камнями, Viq & Vicky - бренд детской одежды дизайнера Владимира Викью, Evgeniya furs - семейное меховое ателье, Ювелирный дом Мейсаку-мир жемчуга, Lisap Milano–легендарный парикмахерский бренд, эксклюзивные изделия из кожи ручной работы от Российской марки "LashmanoV", мультибрендовая сеть магазинов "Розовый кролик" - укрепление семьи, отношений и верности, икорный дом «Горкунов» - возрождение традиционного вкуса русской черной икры, часы от Марии Мариарти – самые красивые хранители времени в России, Иная Реальность - центр телесно-оздоровительных практик Алины Ермолаевой, объединивших лучших специалистов в сфере красоты и здоровья, клуб заводчиков щпицев «Маленькое чудо» Олега и Екатерины Кабаковых, салон красоты Arthair – beauty островок Ирины Кайли, в самом центре столицы.
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