Журнал MODA topical и Косметический бренд EMVY представили: 11-я ежегодная премия «Пара Года 2019»!

27 февраля на одной из самых роскошных площадок Москвы, в ресторане MODUS, состоялась ежегодная церемония награждения звезд «Пара Года 2019», учрежденная главным редактором журнала MODA topical Оксаной Федоровой, где были названы имена самых ярких и успешных звездных пар российского шоу-бизнеса!

В номинации «Пара Года 2019» победили Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Свои статуэтки также получили:

Ханна и Пашу - «Стильная пара»

Елена Летучая и Юрий Анашенков – «Красивая пара»

Дмитрий и Анаит Арутюновы – «Идеальная пара»

Мария Кожевникова и Евгений Васильев – «Изящная пара»

ST и Асоль – «Чувственная пара»

Вячеслав и Лада Фетисовы – «Надежная пара»

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев – «Творческая пара»

Жасмин и Илан Шор – «Крепкая пара»

Иван и Мария Сорокины – «Бизнес пара»

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова – «Музыкальная пара»

Александр и Екатерина Стриженовы – «Гармоничная пара»

Аврора и Алексей Трейман – «Обворожительная пара»

Регина и Сергей Жуковы – «Романтичная пара»

Дмитрий и Елена Маликовы – «Вдохновляющая пара»

Анастасия Спиридонова и Антон Яковлев – «Яркая пара»

Анна Видуецкая и Радислав Гандапас – «Успешная пара»

Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань – «Изысканная пара»

Ведущие мероприятия: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.

Весь вечер гости наслаждались хитами: Анны Седаковой и ST, Артема Качера, Оксаны Федоровй и Дмитрия Галихина, Анжелики Агурбаш, Жасмин.

В рамках премии состоялся показ от бренда ASMARAÏA и показ модельно-актерской школы Dolce Vita при поддержке коллекции от дизайнерского бренда Viq & Vicky.

Неповторимые декорации мероприятия были созданы LID’S EVENTHOUSE— одним из лидеров на рынке российского ивент-декора.

Генеральный партнер премии: Косметический бренд EMVY.

Мария Воскресенская, основатель бренда натуральной косметики EMVY и разработчик косметической формулы Светлана Мухтарова точно знают, что должно быть в красивых баночках, и какая косметика является по-настоящему эффективной

Партнеры премии: LikeDanceFit -это больше чем танцы и фитнес, мы сделаем вашу жизнь яркой и эмоциональной, cтудия GREAT Ульяны Алексеевой - самая большая школа-студия перманентного макияжа в России, сеть частных детских садов SmileFish, клиника красоты VerNa - признанный международный эксперт, которому доверяют звезды, дизайнерский бренд ASMARAÏA, который покорил сердца строгих и требовательных ценителей Востока, международная сеть детских модельно-актерских школ Dolce Vita, кондитерская «Гоар Геворгян»- это оригинальные и вкусные торты, Bouquet- изысканные букеты для незабываемых моментов, FAMILY ROOM — новый современный мебельный центр, ювелирный дом "БУАНЖ"- эксклюзивные украшения с драгоценными камнями, Viq & Vicky - бренд детской одежды дизайнера Владимира Викью, Evgeniya furs - семейное меховое ателье, Ювелирный дом Мейсаку-мир жемчуга, Lisap Milano–легендарный парикмахерский бренд, эксклюзивные изделия из кожи ручной работы от Российской марки "LashmanoV", мультибрендовая сеть магазинов "Розовый кролик" - укрепление семьи, отношений и верности, икорный дом «Горкунов» - возрождение традиционного вкуса русской черной икры, часы от Марии Мариарти – самые красивые хранители времени в России, Иная Реальность - центр телесно-оздоровительных практик Алины Ермолаевой, объединивших лучших специалистов в сфере красоты и здоровья, клуб заводчиков щпицев «Маленькое чудо» Олега и Екатерины Кабаковых, салон красоты Arthair – beauty островок Ирины Кайли, в самом центре столицы.