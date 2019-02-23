Журнал MODA topical и Косметический бренд EMVY представляют: 11-я ежегодная премия «Пара Года 2019»!

27 февраля на одной из самых роскошных площадок Москвы, в ресторане MODUS, состоится ежегодная церемония награждения звезд «Пара Года 2019», учрежденная главным редактором журнала MODA topical Оксаной Федоровой, где будут названы имена самых ярких и успешных звездных пар российского шоу-бизнеса!

В числе номинантов: Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Ханна и Пашу, Мария Кожевникова и Евгений Васильев, ST и Асоль, Вячеслав и Лада Фетисовы, Константин и Алина Крюковы, Жасмин и Илан Шор, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Александр и Екатерина Стриженовы, Дмитрий и Елена Маликовы, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Елена Летучая и Юрий Анашенков, Анна Хилькевич и Артур Волков и многие другие.

Ведущие мероприятия: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Генеральный партнер премии: Косметический бренд EMVY.

Мария Воскресенская, основатель бренда натуральной косметики EMVY и разработчик косметической формулы Светлана Мухтарова точно знают, что должно быть в красивых баночках и какая косметика является по-настоящему эффективной

Партнеры премии: LikeDanceFit -это больше чем танцы и фитнес, мы сделаем вашу жизнь яркой и эмоциональной, cтудия GREAT Ульяны Алексеевой - самая большая школа-студия перманентного макияжа в России, сеть частных детских садов SmileFish, клиника красоты VerNa - признанный международный эксперт, которому доверяют звезды, дизайнерский бренд ASMARAÏA, который покорил сердца строгих и требовательных ценителей Востока, LID’S EVENTHOUSE— один из лидеров на рынке российского ивент-декора, международная сеть детских модельно-актерских школ Dolce Vita, кондитерская «Гоар Геворгян»- это оригинальные и вкусные торты, Franky Flowers- изысканные букеты для незабываемых моментов, FAMILY ROOM — новый современный мебельный центр, ювелирный дом "БУАНЖ"- эксклюзивные украшения с драгоценными камнями, Viq & Vicky - бренд детской одежды дизайнера Владимира Викью, Evgeniya furs - семейное меховое ателье, Ювелирный дом Мейсаку-мир жемчуга, Lisap Milano–легендарный парикмахерский бренд, эксклюзивные изделия из кожи ручной работы от Российской марки "LashmanoV", мультибрендовая сеть магазинов "Розовый кролик" - укрепление семьи, отношений и верности, икорный дом «Горкунов» - возрождение традиционного вкуса русской черной икры, часы от Марии Мариарти – самые красивые хранители времени в России.