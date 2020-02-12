17 февраля на одной из самых роскошных площадок Москвы, в ресторане MODUS, состоится ежегодная церемония награждения звезд «Пара Года Juli Too – 2020», учрежденная главным редактором журнала MODA topical Оксаной Федоровой, где будут названы имена самых ярких и успешных звездных пар российского шоу-бизнеса!

В программе церемонии – изысканный банкет, выступления любимых артистов, а также модные показы от популярных брендов: Juli Too, Alexander&Alexandra, Viq I Vicky.

В числе номинантов: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Саша ST и Ассоль, Юлиана Караулова и Андрей Черный, Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Елена Летучая и Юрий Анашенков, Александр и Анжелика Ревва, Стаc и Юлия Костюшкины, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, Елена Север и Владимир Киселев, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Валерия и Иосиф Пригожин, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Дмитрий и Полина Дибровы, Екатерина и Александр Стриженовы.

Ведущие мероприятия: Стас и Юлия Костюшкины.

Генеральный партнер премии: Juli Too – молодой, но очень амбициозный бренд женской одежды в России. Девиз бренда Juli Too: «Цена забывается, качество остается!»

Все модели производятся на собственной фабрике, которая оснащена современным качественным оборудованием.

Официальный партнер премии: Бренд презервативов VIZIT. У каждого был когда-то первый VIZIT, с которого всё и началось.

Титульный партнер премии: LNС – эксклюзивный поставщик инновационного косметологического оборудования и профессиональной косметики из Южной Кореи, Испании, Франции, Италии. Передовые технологии для пациентов и клиник: красота и успех под эгидой профессионализма.

Партнеры премии: украшения GERALDO – фамильные драгоценности; продюсерский центр МАРИ ВАЙТ – лучшие преподаватели, топовые хореографы; Dolce Vita – крупнейшая международная сеть модельно-актерских школ; Pavel.T Jewellery club – ювелирный бренд Павла Трофимова; Lisap Milano –легендарный парикмахерский бренд, Versua Clinic - швейцарский центр омоложения; iRobot – роботы-пылесосы для домашнего использования; информационный партнер - журнал ОК; KERBEDANZ: уникальные часы, полные символов и легенд; RICH TIME GROUP-представители элитных швейцарских часовых домов; Harizma professional - модный бренд профессиональных инструментов для волос; LAKME - испанская косметика для волос; Elixa-швейцарская марка часов и украшений; телеканал Lis Channel - это уникальные видео с самых громких мировых событий; информационный партнер – музыкальный телеканал RU TV; отель Fairmont Maldives SIRRU FEN FUSHI; «СМ-Косметология» - современная клиника эстетической медицины.

Ждем Вас 17 февраля 2020 года по адресу:

Россия, г. Москва, 1-й Тружеников пер., вл. 4, ресторан MODUS.

Сбор гостей: 20:00

Начало церемонии: 21:00



Вход строго по пригласительным билетам!

Для аккредитации: antonina-s@yandex.ru 8-963-750-58-10 – Антонина