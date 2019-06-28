Журнал MODA topical наградил самых ярких звездных мам 2019 года!

25 июня 2019 года журнал MODA topical совместно со Смоленским Пассажем и генеральным партнером премии FRAUTEST назвали имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама Года 2019».

Ведущие премии: Александр Олешко и Viola.

В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись:

Юлия Ковальчук – «Музыкальная мама» Александра Савельева – «Мама года» Олеся Судзиловская - «Очаровательная мама» Максим – «Нежная мама» Согдиана - «Обаятельная мама» Елена Север - «Любящая мама» Анжелика Агурбаш - «Экстравагантная мама» Катя Лель - «Энергичная мама» Анастасия Стоцкая – «Стильная мама» Оксана Федорова - «Супер мама» «Бьюти открытие года» - Шаламберидзе Алия Мару Гулишан - «Фешн мама» Хирург ИРИНА КОНСТАНТИНОВА - «Талантливая мама» «Бизнес мама» - Мария Сорокина Дольче Вита - «За вклад в развитие детского творчества» Аннета Орлова (психолог) - «Позитивная мама» Екатерина Логачева - «Успешная мама» Палагея Васильева – «Красивая мама»

Гостей ожидал фуршет, выступления звезд российской эстрады, а также необычная фотозона для детей и родителей от партнёра «Яндекс.Такси». В рамках премии состоялся модный детский показ от дизайнера Владимира Викью бренда Viq I Vicky совместно с модельным агентством Royal model agency и показ вечерних платьев Uliana Skopinova совместно с модельным агентством Dolce Vita, а также показ эксклюзивных купальников от «Эстель Адони».

Атмосферу праздника поддержала известный декоратор – Тамара Валенкова

В рамках премии по доброй традиции состоялся благотворительный аукцион в поддержку благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», благодаря которому была собрана необходимая сумма в размере 130 тысяч рублей на лечение подопечной фонда – 4-летней Лизы Дорониной из Нижнего Новгорода.

Генеральный партнер премии: FRAUTEST – это Бренд, который поддерживает женщин на самых важных этапах жизни уже больше 20 лет. Линейка тестов FRAUTEST разработана лучшими специалистами для разных направлений быстрой диагностики женского здоровья, начиная с планирования ребенка и беременности, заканчивая поддержкой в более зрелые годы.

Официальный партнер премии: Яндекс.Такси тариф «Детский».



Поездки с детьми должны быть комфортными и безопасными. Автомобили в тарифе «Детский» оборудованы надёжными автокреслами, подходящими для детей от 9 месяцев до 12 лет, а за рулём — водители, прошедшие специальную дополнительную подготовку.

Партнеры премии:

«Детский» – универсальный, современный, безопасный, увлекательный и образовательный телеканал для детей.

Lujo Hotel Bodrum 5* - новый премиальный отель на Эгейском побережье Турции . Бегите от ординарности! Окунитесь в мир радости и блаженства! Дизайнер-модельер Uliana Skopinova, наряды которой украшают звезд первой величины российского шоу-бизнеса, представит на суд изысканной публики новую коллекцию Haute Couture, вручную расшитую ювелирным бисером и кристаллами Swarovski.

Royal School of Talent Kids — школа для талантливых детей Елены Шериповой.

Dolce Vita - является крупной международной сетью модельно-актерских школ. Наши филиалы расположены в восьми самых крупных городах России и Казахстана.

Клиника эстетической медицины международного уровня Zaffiro clinice высокое качество и профессионализм от экспертов Beauty сферы.

Бабулина Вкуснятина- семейное кафе кулинария супругов Шадурко. Встречаем с улыбкой, готовим с любовью.

Компания «Италкосметика» эксклюзивный представитель брендов профессиональной косметики для волос Selective Professional и Barex Italiana в России.

Кондитерский салон -торт Декор, основатель Оганесян Вера чемпионка мира по кондитерскому искусству.

YA PLUS YA - российский бренд стильной одежды, аксессуаров, косметики для взрослых и детей с милыми авторскими иллюстрациями-мишками.

LAKME - испанская ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ косметика для волос, история которой насчитывает более 50-ти лет.

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Владельцы детского сада Иван и Мария Сорокины-основатели сети частных детских садов SmileFish.

В салоне женского белья Estelle A-store собраны популярные мировые бренды белья, купальников и домашней одежды. Салон Estelle A-store, в «Смоленском пассаже» предоставляет своим клиентам эксклюзивную индивидуальную услугу 3S – Smart Silhouette Service.

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Вик и Викки, детский бренд одежды дизайнера Владимира Викью. Девиз бренда- " Детей нужно одевать как взрослых, только лучше".

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