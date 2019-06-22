Журнал MODA topical наградит самых ярких звездных мам 2019 года!

25 июня 2019 года журнал MODA topical совместно со Смоленским Пассажем и генеральным партнером премии FRAUTEST назовут имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама Года 2019».

В этом году за заветной статуэткой на сцену поднимутся: Юлия Ковальчук, Саша Савельева, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Олеся Судзиловская, Максим, Мария Мельникова, Согдиана, Елена Север, Анжелика Агурбаш, Катя Лель и многие другие.

Ведущие премии: Александр Олешко и Viola.

Помимо звездных номинанток и их очаровательных детей, в числе гостей также ожидается немало известных мам, пап, детишек и даже целых звездных семейств. Гостей ожидает фуршет, выступления звезд российской эстрады, а также необычная фотозона для детей и родителей от партнёра «Яндекс.Такси». В рамках премии состоится модный детский показ от дизайнера-модельера Viq I Vicky совместно с модельным агентством Royal model agency и показ Uliana Skopinova совместно с модельным агентством Dolce Vita, а также показ эксклюзивных купальников от «Эстель Адони».

Декоратор звездной премии: Тамара Валенкова

Сбор гостей с 14: 00

Начало премии в 15: 00

Ждем Вас по адресу: Москва, Смоленская пл., д.3, ТДК Смоленский Пассаж, 2 этаж.

Генеральный партнер премии: FRAUTEST – это Бренд, который поддерживает женщин на самых важных этапах жизни уже больше 20 лет. Линейка тестов FRAUTEST разработана лучшими специалистами для разных направлений быстрой диагностики женского здоровья, начиная с планирования ребенка и беременности, заканчивая поддержкой в более зрелые годы.

Официальный партнер премии: Яндекс.Такси тариф «Детский».

Поездки с детьми должны быть комфортными и безопасными. Автомобили в тарифе «Детский» оборудованы надёжными автокреслами, подходящими для детей от 9 месяцев до 12 лет, а за рулём — водители, прошедшие специальную дополнительную подготовку.

Партнеры премии:

«Детский» – универсальный, современный, безопасный, увлекательный и образовательный телеканал для детей.

Lujo Hotel Bodrum 5* - новый премиальный отель на Эгейском побережье Турции . Бегите от ординарности! Окунитесь в мир радости и блаженства! Дизайнер-модельер Uliana Skopinova, наряды которой украшают звезд первой величины российского шоу-бизнеса, представит на суд изысканной публики новую коллекцию Haute Couture, вручную расшитую ювелирным бисером и кристаллами Swarovski.

Royal School of Talent Kids — школа для талантливых детей Елены Шериповой.

Dolce Vita - является крупной международной сетью модельно-актерских школ. Наши филиалы расположены в восьми самых крупных городах России и Казахстана.

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Владельцы детского сада Иван и Мария Сорокины-основатели сети частных детских садов SmileFish.

В салоне женского белья Estelle A-store собраны популярные мировые бренды белья, купальников и домашней одежды. Салон Estelle A-store, в «Смоленском пассаже» предоставляет своим клиентам эксклюзивную индивидуальную услугу 3S – Smart Silhouette Service.

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Вик и Викки, детский бренд одежды дизайнера Владимира Викью. Девиз бренда- " Детей нужно одевать как взрослых, только лучше".

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