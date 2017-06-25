Журнал MODA topical  отметил самых ярких звездных мам на премии «Мама года-2017»

21 июня 2017 года в Смоленском Пассаже журнал MODA topical во главе с Оксаной Федоровой вручил статуэтки премии «Мама года» самым успешным и ярким мамам 2017 года среди звезд шоу-бизнеса, театра и кино. Звездные мамы получили следующие награды: Альбина Джанабаева – Поющая мама», Виктория Дайнеко – «Творческая мама», Олеся Судзиловская – «Элегантная мама», Юлия Началова – «Обаятельная мама», Лена Кулецкая – «Привлекательная мама», Наталья Сенчукова – «Жизнерадостная мама», Полина Диброва – Мама в кубе», Юлия Костюшкина – «Мама года», Максим – «Нежная мама», Галина Боб – «Очаровательная мама», Светлана Королева – «Позитивная мама», Анастасия Гребенкина – «Активная мама», Алена Воданаева – «Смелая мама», Юлия Проскурякова – «Счастливая мама», Теона Дольникова – «Любящая мама», Мира Гура – «Энергичная мама», Анна Чурилова – «Мама предприниматель», Алиса Лобанова – «Бизнес мама», Екатерина Токарева – «Бьюти эксперт»,

Ведущие премии Марк Тишман и Полина Слепакова.

В этот день гостей премии порадовали своими выступлениями группа Стрелки, Милана Гагунская, Сергей Савин и многие другие, а маленькие модели из Академии Детского Стиля Diamond Kids показали модные наряды Bosco Bambino от Bosco di Ciliegi.

В рамках мероприятия был проведен благотворительный аукцион фонда Оксаны Федоровой – “Спешите делать добро” в поддержку трехлетнего Льва Харченко.

Генеральный партнер премии: ТДК Смоленский Пассаж

Оформление: Kolibri Event Agency – “Мы работаем для тех, кого сложно удивить!”

Партнеры мероприятия: французские Био-добавки "Педиакид", федеральная сеть магазинов игрушек TOY.RU, бьюти–партнеры клиника израильской эстетической медицины SELINE в Москве, IDEAL DAY - компания №1 в Москве по доставке правильного и здорового питания, салон цветов Lea Flowers, компания AMSAR – линия высокопрофессиональной натуральной лечебной косметики ANARITI, модный бренд профессиональных инструментов - Harizma professional, премиальная природная минеральная вода – RusseQuelle, японская компания RHYTHM WATCH CO, клиника эстетической медицины - L'Art , Региональная общественная организация «БРИКС. Мир Традиций», "АСКОМ"— многопрофильная строительная компания, автор и ведущая женского тренинга - Анастасия Афинская, Royal School of Talent Kids - школа для талантливых детей Елены Шериповой, Детские часы Smart clock, безопасная, мягкая и нежная продукция для малышей и взрослых JOHNSON’S® Baby, международный производитель компания HIPER – гаджеты наступившего будущего, коляски Reinder – это высокое качество и надежность в сочетании с непревзойденным дизайном и элегантностью, знаменитая швейцарская стоматология в Москве Swiss Smile, DAVIANI beauty&SPA- комплексный СПА городского формата в самом центре Москвы.