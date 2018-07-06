Журнал MODA topical отметил самых ярких звездных МАМ на премии «МАМА года-2018»

26 июня 2018 года в Смоленском Пассаже журнал MODA topical во главе с главным редактором Оксаной Федоровой вручил статуэтки премии «МАМА года» самым успешным и ярким МАМАМ 2018 года среди звезд шоу-бизнеса, театра и кино. Звездные МАМЫ получили следующие награды:
Цой Анита – «Творческая мама»
Надежда Грановская – «Экстравагантная мама»
Дарья Науменкова - «БЬЮТИ МАМА»
Анфиса Чехова – «Очаровательная мама»
Елена Север – «Супер мама»
Валерия Больших - «Бизнес мама»
Анна Хилькевич – «Жизнерадостная мама»
Юлия Ковальчук – «Стильная мама»
Анастасия Стоцкая – «Мама года 2018»
Анжелика Агурбаш – «Привлекательная мама»
Залина Гуриева - «Красивая Мама»
Катя Лель – «Любящая мама»
Аминджонова Екатерина - «Мама и здоровье»
Олеся Судзиловская – «Обаятельная мама»
Оксана Устинова – «Активная мама»
Мария Герман - «Энергичная мама»
Анна Горобец – «Мама индустрии красоты»
Ольга Орлова – «Музыкальная мама»
Мария Воронова – «Грациозная мама»
«ДЕЛОВЫЕ МАМЫ» - Мамы компании Pro100bisness - Башарова Ксения, Клюсова Татьяна,Корякина Анастасия.
Резеда Нурисламова - «Счастливая мама»
Isola Piccolo – «Детский мульти-бренд года».
Ведущие премии Александр Олешко и Резеда Нурисламова.
В этот день гостей премии порадовали своими выступлениями Анжелика Агурбаш, Буритто с супругой Оксаной Устиновой, Надежда Грановская, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Юлия Ковальчук, и многие другие, а маленькие модели из Академии Детского Стиля Kids Club показали модные наряды от мультибрендового бутика детской одежды Isola Piccolo, а так же Фруголетто и Эстель Астор.
В рамках мероприятия был проведен благотворительный ежегодный аукцион фонда Оксаны Федоровой – “Спешите делать добро”, где благодаря гостям и партнерам журнала MODA topical,
была собрана необходимая сумма для реабилитации Платона Лопатина и Ярослава Левицкого.
Генеральный партнер премии: ТДК Смоленский Пассаж.
Генеральный партнер премии: Pro100business - это команда людей по всему миру, объединённая идеей совместного финансового, личностного и духовного развития, с целью перехода в сферу крупного финансирования. Их девиз : ОСВОБОДИ ВРЕМЯ ДЛЯ ЖИЗНИ .
Титульный партнер премии: Стоматологическая клиника премиум класса «Ладент».
Оформление: Мария Герман – «ВАШИ ЭМОЦИИ - МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»
Партнеры премии: дизайнерский отель Abaton Island Resort & Spа, мультибрендовый бутик детской одежды Isola Piccolo, марка goddess – паста для шугаринга , швейцарская марка часов и украшений Elixa, Японская профессиональная косметика LebeL , Selective Professional – профессиональная косметика для волос из Италии, PABLOSKY - испанский бренд детской обуви, VIVIENNE SABO – французская марка декоративной косметики, Meine Liebe – немецкий бред безопасной бытовой химии, Швейцарский фармацевтический концерн Weleda, Floral box - шикарные концептуальные цветочные композиции , Арт-агентство Celebrity KiDS , Журнал "KiDS Сlub" , NATURALIUM – испанский косметический бренд, Автобронзанты St.Moriz , Charles Worthington – британская марка по уходу за волосами , EVITA PERONI - Аксессуары для волос , Чай и Ко- Продукция этих марок является предметом роскоши , Wolford- Бренд Wolford —мировой лидер в производстве белья, колготок, одежды и аксессуаров класса люкс, Williams et oliver- Каждый предмет вдохновляет на новые кулинарные эксперименты и позволяет проводить больше времени в кругу семьи,Lapsi- интернет-магазин для новорожденных детей и будущих родителей, Estelle A-Store - бренды женского нижнего белья, купальников, домашней и пляжной одежды, PAGO-мировой бренд в области производства соков премиум сегмента.
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