Журнал MODA topical отметил самых ярких звездных МАМ на премии «МАМА года-2018»

26 июня 2018 года в Смоленском Пассаже журнал MODA topical во главе с главным редактором Оксаной Федоровой вручил статуэтки премии «МАМА года» самым успешным и ярким МАМАМ 2018 года среди звезд шоу-бизнеса, театра и кино. Звездные МАМЫ получили следующие награды:

Цой Анита – «Творческая мама»

Надежда Грановская – «Экстравагантная мама»

Дарья Науменкова - «БЬЮТИ МАМА»

Анфиса Чехова – «Очаровательная мама»

Елена Север – «Супер мама»

Валерия Больших - «Бизнес мама»

Анна Хилькевич – «Жизнерадостная мама»

Юлия Ковальчук – «Стильная мама»

Анастасия Стоцкая – «Мама года 2018»

Анжелика Агурбаш – «Привлекательная мама»

Залина Гуриева - «Красивая Мама»

Катя Лель – «Любящая мама»

Аминджонова Екатерина - «Мама и здоровье»

Олеся Судзиловская – «Обаятельная мама»

Оксана Устинова – «Активная мама»

Мария Герман - «Энергичная мама»

Анна Горобец – «Мама индустрии красоты»

Ольга Орлова – «Музыкальная мама»

Мария Воронова – «Грациозная мама»

«ДЕЛОВЫЕ МАМЫ» - Мамы компании Pro100bisness - Башарова Ксения, Клюсова Татьяна,Корякина Анастасия.

Резеда Нурисламова - «Счастливая мама»

Isola Piccolo – «Детский мульти-бренд года».

Ведущие премии Александр Олешко и Резеда Нурисламова.

В этот день гостей премии порадовали своими выступлениями Анжелика Агурбаш, Буритто с супругой Оксаной Устиновой, Надежда Грановская, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Юлия Ковальчук, и многие другие, а маленькие модели из Академии Детского Стиля Kids Club показали модные наряды от мультибрендового бутика детской одежды Isola Piccolo, а так же Фруголетто и Эстель Астор.

В рамках мероприятия был проведен благотворительный ежегодный аукцион фонда Оксаны Федоровой – “Спешите делать добро”, где благодаря гостям и партнерам журнала MODA topical,

была собрана необходимая сумма для реабилитации Платона Лопатина и Ярослава Левицкого.

Генеральный партнер премии: ТДК Смоленский Пассаж.

Генеральный партнер премии: Pro100business - это команда людей по всему миру, объединённая идеей совместного финансового, личностного и духовного развития, с целью перехода в сферу крупного финансирования. Их девиз : ОСВОБОДИ ВРЕМЯ ДЛЯ ЖИЗНИ .

Титульный партнер премии: Стоматологическая клиника премиум класса «Ладент».

Оформление: Мария Герман – «ВАШИ ЭМОЦИИ - МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

Партнеры премии: дизайнерский отель Abaton Island Resort & Spа, мультибрендовый бутик детской одежды Isola Piccolo, марка goddess – паста для шугаринга , швейцарская марка часов и украшений Elixa, Японская профессиональная косметика LebeL , Selective Professional – профессиональная косметика для волос из Италии, PABLOSKY - испанский бренд детской обуви, VIVIENNE SABO – французская марка декоративной косметики, Meine Liebe – немецкий бред безопасной бытовой химии, Швейцарский фармацевтический концерн Weleda, Floral box - шикарные концептуальные цветочные композиции , Арт-агентство Celebrity KiDS , Журнал "KiDS Сlub" , NATURALIUM – испанский косметический бренд, Автобронзанты St.Moriz , Charles Worthington – британская марка по уходу за волосами , EVITA PERONI - Аксессуары для волос , Чай и Ко- Продукция этих марок является предметом роскоши , Wolford- Бренд Wolford —мировой лидер в производстве белья, колготок, одежды и аксессуаров класса люкс, Williams et oliver- Каждый предмет вдохновляет на новые кулинарные эксперименты и позволяет проводить больше времени в кругу семьи,Lapsi- интернет-магазин для новорожденных детей и будущих родителей, Estelle A-Store - бренды женского нижнего белья, купальников, домашней и пляжной одежды, PAGO-мировой бренд в области производства соков премиум сегмента.