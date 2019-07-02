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Артем Кузелев

Журнал Nylon возвращается!

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  • 02 Июля 201915:07

После двух лет отсутствия на прилавках печатная версия издания будет возрождена.

Менеджмент американской медиакомпании Bustle Digital Group, которая владеет брендом Nylon, объявил о возрождении печатной версии журнала. Издание не выходило на бумаге с 2017 года, но теперь вновь появится на прилавках. Издатели сообщают, что журнал перестанет выходить ежемесячно, как раньше, но будет издаваться перед важными культурными событиями вроде фестиваля Coachella. Когда в свет выйдет обновленная версия, пока что не сообщается.

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