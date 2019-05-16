Журнал о свадебной моде Brides теперь только в сети

Издание, которое холдинг Conde Nast недавно продал компании Dotdash, будет выходить только в цифровой версии.

Журнал о свадебной моде Brides недавно был приобретен у Conde Nast цифровой медиа-компанией Dotdash. Смена владельца естественным образом повиляла и на формат издания. С этой осени узнать о главных свадебных коллекциях и самых актуальных трендах можно будет лишь в сети по платной подписке. Что касается кадровых перестановок, то редакция их не минует, однако исполнительный директор издания Лиза Гудер останется здесь в качестве генерального директора и будет контролировать стратегию и контент бренда.