Журнал People выбрал самую красивую женщину планеты

Раз в год журнал People посвящает целый номер красоте в самом широком понимании. По традиции обложку спецвыпуска украшает фото той, кого редакция решила назвать самой красивой женщиной планеты.

В прошлом году выбор журналистов и экспертов пал на Пинк, в этом самой-самой признана американская актриса Дженнифер Гарнер. В издании отметили, что Гарнер гармонично совмещает съемки в кино, работу в собственной компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm, а также успевает участвовать в делах движения помощи детям Save the Children. Также 47-летняя актриса является матерью троих детей.

В интервью журналу Дженнифер призналась, что никогда не считала себя привлекательной, а родители никогда не делали комплименты ее внешности. Кроме того, актриса добавила, что сложным нарядам предпочитает спортивную одежду и совсем не умеет пользоваться декоративной косметикой.