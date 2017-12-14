Журнал V Magazine подводит итоги года

Редакция известного издания выбрала десять лучших моментов, которые случились в уходящем году на подиуме.
- Итоги V Magazine :: Дебют Рафа Симонса в Calvin Klein
- Трибьют Versace Джанни Версаче
- Пышная и яркая коллекция Comme des Garcons
- Рок, шик и мини в коллекции Энтони Ваккарелло для Saint Laurent
- Gucci – абсолютный лидер индустрии 2017 года
- Высокий старт Кайи Гербер. Например, на показе Alexander Wang
- Том Браун в этом году работает с романтикой и цветом
- «Беременность – это сексуально!» – Eckhaus Latta
- Фотообои в коллекции Демны Гвасалия для Balenciaga
- Возрождение легендарного дома Helmut Lang
Журналисты одного из самых авторитетных изданий модной индустрии подводят итоги уходящего года. Для начала редакция V Magazine выбрала десять моментов с модных показов, которые как нельзя лучше характеризуют 2017 год. В список вошли и яркие выходы на подиум, и многообещающие дебюты, и оригинальные находки дизайнеров.
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