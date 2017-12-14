Журнал V Magazine подводит итоги года

Редакция известного издания выбрала десять лучших моментов, которые случились в уходящем году на подиуме.

1 / 10 Итоги V Magazine :: Дебют Рафа Симонса в Calvin Klein

Трибьют Versace Джанни Версаче

Пышная и яркая коллекция Comme des Garcons

Рок, шик и мини в коллекции Энтони Ваккарелло для Saint Laurent

Gucci – абсолютный лидер индустрии 2017 года

Высокий старт Кайи Гербер. Например, на показе Alexander Wang

Том Браун в этом году работает с романтикой и цветом

«Беременность – это сексуально!» – Eckhaus Latta

Фотообои в коллекции Демны Гвасалия для Balenciaga

Возрождение легендарного дома Helmut Lang

Журналисты одного из самых авторитетных изданий модной индустрии подводят итоги уходящего года. Для начала редакция V Magazine выбрала десять моментов с модных показов, которые как нельзя лучше характеризуют 2017 год. В список вошли и яркие выходы на подиум, и многообещающие дебюты, и оригинальные находки дизайнеров.