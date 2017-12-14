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Артем Кузелев

Журнал V Magazine подводит итоги года

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  • 14 Декабря 201711:15
Сюжеты: V Magazine

Редакция известного издания выбрала десять лучших моментов, которые случились в уходящем году на подиуме.

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  • Итоги V Magazine :: Дебют Рафа Симонса в Calvin Klein

Журналисты одного из самых авторитетных изданий модной индустрии подводят итоги уходящего года. Для начала редакция V Magazine выбрала десять моментов с модных показов, которые как нельзя лучше характеризуют 2017 год. В список вошли и яркие выходы на подиум, и многообещающие дебюты, и оригинальные находки дизайнеров.

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