Журнал Vogue расширяет географию присутствия

На этот раз издательский холдинг Conde Nast объявил о запуске специальной версии журнала для Гонконга.

Издательский гигант Conde Nast сообщил о запуске еще одной локальной версии журнала Vogue. На этот раз география присутствия издания расширится Гонконгом. Известно, что дебютный номер увидит свет весной будущего года. Печататься журнал будет на традиционном китайском языке, в отличие от Vogue China, в котором используется упрощенный китайский.