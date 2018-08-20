Журнал Vogue выяснил, у кого самые красивые руки

Американская редакция издания назвала голливудских звезд, обладающих самыми красивыми руками.

Как оказалось, сотрудники редакции по-прежнему считают, что самые красивые руки у Мадонны. Американский Vogue уже не однократно писал об этом на своих страницах и вновь подтверждает факт. При этом редакция поделилась бьюти-секретами Мадонны. Поп-звезда давно отказалась от усиленных тренировок в пользу йоги. Правда заниматься ею она рекомендует аж шесть раз в неделю! Такое упорство позволяет певице в 60 лет иметь красивые, мускулистые и подтянутые руки.