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Артем Кузелев

Журнал Vogue выяснил, у кого самые красивые руки

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  • 20 Августа 201817:48
Сюжеты: Vogue, Мадонна

Американская редакция издания назвала голливудских звезд, обладающих самыми красивыми руками.

Как оказалось, сотрудники редакции по-прежнему считают, что самые красивые руки у Мадонны. Американский Vogue уже не однократно писал об этом на своих страницах и вновь подтверждает факт. При этом редакция поделилась бьюти-секретами Мадонны. Поп-звезда давно отказалась от усиленных тренировок в пользу йоги. Правда заниматься ею она рекомендует аж шесть раз в неделю! Такое упорство позволяет певице в 60 лет иметь красивые, мускулистые и подтянутые руки.

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