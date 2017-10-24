Журналист-оркестр: как iPhone и цифровая экосистема навсегда изменили работу СМИ

В ХХI веке научно-технический прогресс изменил работу журналистов и общее отношение общества к СМИ и распространению информации. Не последнюю роль в этом сыграло развитие и доступность цифровой техники. 25 октября в Академии re:Store пройдет лекция Сергея Вильянова, на которой он раскроет все секреты современной журналистики, а также расскажет, чем iPhone 8 Plus удобен и полезен в ежедневной работе.

Сергей Вильянов после обучения в Саратовском университете переехал в Израиль, где занимался разработкой программного обеспечения. Работал главным редактором журналов «Компьютерра Adviser» в ИД «Компьютерра», «Мир ПК» и портала DGL.RU в ИД «Открытые системы», в ИА «Банкир.ру», а также вел проект «Города на связи» на портале Bankir.ru.

С развитием мобильных технологий возник новый вид журналистики – мобильная, где главным средством получения материала стал мобильный телефон. Если вспомнить начало 2000-х, то от мобильной камеры едва ли стоило ожидать чёткой фотографии или видео, было сложно разобрать даже силуэты, не говоря уже о лицах. Все снимали только на профессиональную камеру, интервью записывали на диктофоны, а музыку слушали через плеер. C появлением в 2007 году первого мобильного устройства под названием iPhone, соединяющего в себе функции и телефона, и планшета, и плеера, все изменилось.

Сейчас у iPhone большие возможности, он снимает видео и фото высокого качества, а по разрешению матрицы превосходит даже дорогостоящие фото- и видеокамеры. Мобильная журналистика дошла до такого уровня, когда фотографии с iPhone прямо с фотосессии попадают на обложки журналов.

На лекции Сергей подробно расскажет, чем удобны средства Apple для профессиональных журналистов, как изменилась жизнь журналистов с появлением цифровой техники, и поделится опытом своей работы. Также у всех участников лекции появится возможность поближе узнать о возможностях iPhone 8 Plus и задать все интересующие вопросы.

Программа лекции:

1. Работа СМИ в доцифровую эпоху: время неги и удовольствий.

2. Предвестники цифровой революции: время костылей и примочек.

3. Революция побеждает – простота и скорость «из коробки» в инфраструктуре Apple.

4. iPhone 8 Plus как профессиональный инструмент журналиста ХХI века.

Дата и время проведения лекции: 25 октября 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.